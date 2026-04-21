"Пошли насмарку": на Западе вышли из себя после итогов выборов в Болгарии - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Пошли насмарку": на Западе вышли из себя после итогов выборов в Болгарии
"Пошли насмарку": на Западе вышли из себя после итогов выборов в Болгарии
2026-04-21T07:42+0300
"Пошли насмарку": на Западе вышли из себя после итогов выборов в Болгарии

Кошкович: попытки ЕС избавиться от Орбана пошли насмарку из-за выборов в Болгарии

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Победа партии экс-президента Болгарии Румена Радева на выборах может создать для ЕС ещё больше вызовов в отношении Украины и взаимодействия с Россией, чем при премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, отметил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Сегодня в Брюсселе полно возгласов "Ну, черт возьми!".... Оказывается, все эти усилия, вся эта черная пропаганда, тайные операции и подстроенные утечки пошли насмарку. Радев, в сущности, может быть для Евросоюза даже хуже, чем Орбан", — написал он, комментируя реакцию западных элит на предстоящую смену болгарского правительства.
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, коалиция "Прогрессивная Болгария", возглавляемая Радевым, набрала 44,5% голосов. Лидер коалиции не раз высказывался за переосмысление европейского подхода к спецоперации России на Украине и за возвращение к дипломатии.
Издание Euractiv также сообщало, что в Евросоюзе выражают серьёзную озабоченность тем, что Радев может подорвать поддержку Украины, включая прекращение поставок вооружений киевскому правительству.
