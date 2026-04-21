В Британии двух депутатов выгнали с заседания за ложь о Мандельсоне

2026-04-21T00:02+0300

ЛОНДОН, 20 апр - ПРАЙМ. Двух депутатов палаты общин британского парламента выгнали с заседания после того, как они назвали премьер-министра Кира Стармера лжецом, не поверив его утверждениям о скандальном назначении связанного с Джеффри Эпштейном политика Питера Мандельсона послом в США. В ходе заседания, которое транслировалось на сайте парламента, Стармер продолжал настаивать, что не знал о провале Мандельсоном внутренней проверки безопасности британского МИД и обвинил внешнеполитическое ведомство в том, что информация якобы не была до него донесена. В ответ на это депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Стармера во лжи, после чего спикер палаты Линдси Хойл предложил ему отказаться от своих слов, так как обвинения во лжи в стенах парламента запрещены. Андерсон от своих слов не отказался и покинул помещение. "Ему никто не верит. Общественность ему не верит. Депутаты ему не верят. Его собственные доверчивые сторонники не верят ему. Так премьер-министр согласен со мной? Он лгал", - сказал депутат. Депутат от левой партии Your Party Зара Султана, в свою очередь, заявила, что Стармер "обманывал нацию" и является "неприкрытым лжецом", после чего отказалась покидать помещение. Хойлу пришлось предложить резолюцию, вынуждающую Султану уйти, которую парламент поддержал. Ранее издание Telegraph сообщило, что Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса в связи с утратой доверия на фоне информации о том, что МИД не последовал выводам службы безопасности и, не сообщив о них Даунинг-стрит, принял Мандельсона на должность посла. До этого из-за скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном ушел в отставку ряд других чиновников, включая главу аппарата Стармера Морган Максуини. После публикации последней партии файлов по делу скандально известного Джеффри Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.

