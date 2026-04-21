Безработица в Британии зимой неожиданно снизилась

2026-04-21T09:41+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в декабре-феврале неожиданно снизилась - до 4,9% с уровня ноября-января в 5,2%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на уровне 5,2%.Среднее число безработных старше 16 лет в стране в декабре-феврале составило 1,78 миллиона человек, сократившись на 6 тысяч по сравнению с показателем за сентябрь-ноябрь, но увеличившись на 206 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в декабре-феврале выросло в годовом выражении на 388 тысяч и составило 34,328 миллиона человек. Доля занятых в возрасте от 16 до 64 лет составила 75%.Количество наемных сотрудников в феврале снизилось к январю на 6 тысяч, а к февралю прошлого года - на 74 тысячи (на 0,2%).В марте, по предварительной оценке, число наемных сотрудников в стране уменьшилось на 11 тысяч в месячном выражении и на 65 тысяч - в годовом, составив 30,3 миллиона человек.Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в декабре-феврале составил 3,8% с учетом бонусов, ожидался показатель в 3,6%, а без учета - 3,6%, тогда как прогнозировался рост на 3,5%.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

