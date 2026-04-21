В Ростовской области восстановили движение поездов - 21.04.2026, ПРАЙМ
В Ростовской области восстановили движение поездов
В Ростовской области восстановили движение поездов
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Движение поездов в Ростовской области, приостанавливавшееся из-за повреждения инфраструктуры, восстановлено, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД). Ранее СКЖД сообщала, что контактная сеть повредилась в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области, задерживались 15 поездов. "На станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги в 04.24 мск возобновлено движение поездов, приостановленное из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Повреждения устранены", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов были задержаны 24 поезда.
06:41 21.04.2026
 
В Ростовской области восстановили движение поездов

В Ростовской области восстановили движение поездов после повреждения инфраструктуры

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Движение поездов в Ростовской области, приостанавливавшееся из-за повреждения инфраструктуры, восстановлено, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
Ранее СКЖД сообщала, что контактная сеть повредилась в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области, задерживались 15 поездов.
"На станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги в 04.24 мск возобновлено движение поездов, приостановленное из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Повреждения устранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов были задержаны 24 поезда.
 
