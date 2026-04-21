https://1prime.ru/20260421/ege-869315534.html

Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус

2026-04-21T04:07+0300

технологии

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869315534.jpg?1776733635

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд экзаменов разрешено также принести линейку и калькулятор, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения и воспитания, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам. Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации. Уточняется, что участник ЕГЭ по литературе может пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения экзамена, либо в его образовательной организации. Пользоваться личными словарями не рекомендуется. Кроме того, участникам экзамена разрешается при необходимости взять с собой лекарства, перекус, бутилированную питьевую воду, а также специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья). Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра с использованием переносного металлоискателя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

