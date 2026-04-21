Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260421/ege-869315534.html
Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус
2026-04-21T04:07+0300
2026-04-21T04:07+0300
технологии
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869315534.jpg?1776733635
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество , Экономика
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд экзаменов разрешено также принести линейку и калькулятор, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения и воспитания, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам.
Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации.
Уточняется, что участник ЕГЭ по литературе может пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения экзамена, либо в его образовательной организации. Пользоваться личными словарями не рекомендуется.
Кроме того, участникам экзамена разрешается при необходимости взять с собой лекарства, перекус, бутилированную питьевую воду, а также специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра с использованием переносного металлоискателя.
 
ЭкономикаТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала