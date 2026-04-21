https://1prime.ru/20260421/ege-869315534.html
Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус
Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус - 21.04.2026, ПРАЙМ
Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус
Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T04:07+0300
2026-04-21T04:07+0300
2026-04-21T04:07+0300
технологии
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869315534.jpg?1776733635
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд экзаменов разрешено также принести линейку и калькулятор, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения и воспитания, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам.
Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации.
Уточняется, что участник ЕГЭ по литературе может пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения экзамена, либо в его образовательной организации. Пользоваться личными словарями не рекомендуется.
Кроме того, участникам экзамена разрешается при необходимости взять с собой лекарства, перекус, бутилированную питьевую воду, а также специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра с использованием переносного металлоискателя.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Технологии, Общество , Экономика
Участникам ЕГЭ 2026 года разрешили взять с собой лекарства и перекус
Участники ЕГЭ 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд экзаменов разрешено также принести линейку и калькулятор, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения и воспитания, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам.
Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации.
Уточняется, что участник ЕГЭ по литературе может пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения экзамена, либо в его образовательной организации. Пользоваться личными словарями не рекомендуется.
Кроме того, участникам экзамена разрешается при необходимости взять с собой лекарства, перекус, бутилированную питьевую воду, а также специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра с использованием переносного металлоискателя.