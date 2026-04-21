Экономики стран СНГ сохраняют позитивную динамику, сообщил замгенсека - 21.04.2026, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 21 апр — ПРАЙМ. Экономики стран СНГ в наступившем году продолжают демонстрировать стабильный рост, и основным фактором такого устойчивого роста стало внедрение инноваций, заявил заместитель генерального секретаря Содружества Ильхом Нематов. Шестая выставка "Иннопром. Центральная Азия" проводится в Ташкенте 20-22 апреля. Организаторами трёхдневной экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. "Несмотря на известные политико-экономические проблемы и сложности мировой экономики, у нас экономики стран СНГ стабильно растут... Положительная динамика отмечена во всех государствах-участниках. Отрадно отметить, что позитивная тенденция сохраняется и в этом году", - сказал Нематов, выступая на панельной сессии выставки. Он напомнил, что по итогам прошлого года ВВП СНГ в целом вырос на 2,2%. А наиболее высокие темпы экономического роста зафиксированы в Таджикистане - 8,4%, Узбекистане - 7,7% и Туркмении - 6,3%. Нематов добавил, что ключевым фактором устойчивого роста стало внедрение инноваций в реальном секторе экономики: "Именно научно-технологическое развитие сегодня выступает ключевым драйвером экономики, развития всех стран СНГ". Он напомнил, что на заседании совета глав правительств СНГ 29 сентября в Минске была утверждена стратегия научно-технологического развития Содружества до 2035 года. "Ожидается, что ее реализация создаст благоприятные условия для межгосударственного научно-технического взаимодействия, расширения кооперации и проведения совместных исследований в приоритетных областях науки и технологий", - заключил Нематов.
09:56 21.04.2026
 
Замгенсека Нематов: экономики стран СНГ в 2026 году стабильно растут

© fotolia.com / pressmaster
Современный бизнесмен - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Современный бизнесмен. Архивное фото
© fotolia.com / pressmaster
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
