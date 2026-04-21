Экс-следователь рассказал, где можно найти следы пропавшего Героя России

2026-04-21T03:00+0300

КЕМЕРОВО, 21 апр - ПРАЙМ. Следы пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова можно найти в машине, в которую тот сел в день исчезновения, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУ СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Как рассказала ранее РИА Новости жена Алексея со ссылкой на правоохранителей, в день исчезновения он сел в машину, марку и номер которой определить не удалось. "В автомобиле (в который сел Асылханов - ред.) будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук Алексея. Биологические следы - они долгое время сохраняются на месте происшествия", - пояснил Козлов. Бывший следователь добавил, что биологические следы, в том числе следы крови, сохраняются несколько десятков лет и по ним спустя длительное время после совершения преступлений проводятся генотипоскопические экспертизы и устанавливаются ДНК-профили потерпевших. Асылханову в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

общество , бизнес, россия, кемеровская область, владимир путин, ск рф