https://1prime.ru/20260421/ekskursovod-869326507.html

В РСТ рассказали, каких экскурсоводов не хватает в России - 21.04.2026, ПРАЙМ

бизнес

рф

китай

саудовская аравия

максим решетников

российский союз туриндустрии

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/33/833923367_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f1864e66a594bf59b1840b5457f30a8b.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Острая нехватка экскурсоводов со знанием китайского, арабского, хинди и других стратегически важных языков зафиксирована в российской туриндустрии, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. В начале апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал приоритетные страны для развития въездного туризма: Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман. Среди перспективных рынков он также выделил Индию, Вьетнам, Индонезию, страны СНГ. "В контексте кадров мы, например, ощущаем сейчас острую нехватку экскурсоводов, знающих языки тех стран, на которые мы приоритизируемся. У нас, к сожалению, специалистов этих остро не хватает, при том, что... зарплаты там очень неплохие", - сказал Уманский на пресс-конференции. Он также отметил, что сейчас реализуются совместные программы по продвижению России на международных рынках. Это в том числе формирование новых туристических продуктов, решение вопросов с визовыми барьерами и платежными инструментами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

