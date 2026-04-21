Эксперт назвала популярные направления для бюджетного отдыха для россиян - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/ekspert-869316650.html
Эксперт назвала популярные направления для бюджетного отдыха для россиян
Бюджетный отдых для россиян возможен на многих популярных направлениях при грамотном выборе билетов и отеля: например, во Вьетнаме, Китае и Грузии, рассказала... | 21.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869316650.jpg?1776743229
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:47 21.04.2026
 
Эксперт назвала популярные направления для бюджетного отдыха для россиян

Туроператор Let's Fly: бюджетный отдых возможен во Вьетнаме, Китае и Грузии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Бюджетный отдых для россиян возможен на многих популярных направлениях при грамотном выборе билетов и отеля: например, во Вьетнаме, Китае и Грузии, рассказала РИА Новости управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
"При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остаётся невысокой", - сказала Воронина.
По ее словам, при бронировании во Вьетнаме только размещения встречаются отели с ценой около двухсот долларов на двоих за десять ночей, при этом питание и посещение ресторанов также обходятся дёшево. "К числу направлений с привлекательной стоимостью можно отнести Китай и остров Хайнань: при использовании перелётов с пересадками есть возможность сформировать достаточно бюджетные туры", - отметила она.
Помимо этих направлений, Воронина также выделила Грузию, Абхазию и Узбекистан. Так, по оценке сервиса "Слетать.ру", стоимость тура во Вьетнам на двоих на 7 ночей с вылетом во второй половине мая из Москвы и проживанием в отеле четыре звезды с типом питания "завтраки" начинается от 134,5 тысячи рублей, в Китай - от 108,9 тысячи, в Грузию - от 78,2 тысячи, в Узбекистан - от 66,8 тысячи, а в Абхазию - от 59,5 тысячи.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала