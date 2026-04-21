Эксперт назвала популярные направления для бюджетного отдыха для россиян
2026-04-21T06:47+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Бюджетный отдых для россиян возможен на многих популярных направлениях при грамотном выборе билетов и отеля: например, во Вьетнаме, Китае и Грузии, рассказала РИА Новости управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
"При грамотном подходе к выбору перевозки и размещения бюджетный отдых возможен на многих популярных направлениях, но важно учитывать специфику каждой страны. Одним из таких примеров является Вьетнам, так как стоимость услуг внутри страны остаётся невысокой", - сказала Воронина.
По ее словам, при бронировании во Вьетнаме только размещения встречаются отели с ценой около двухсот долларов на двоих за десять ночей, при этом питание и посещение ресторанов также обходятся дёшево. "К числу направлений с привлекательной стоимостью можно отнести Китай и остров Хайнань: при использовании перелётов с пересадками есть возможность сформировать достаточно бюджетные туры", - отметила она.
Помимо этих направлений, Воронина также выделила Грузию, Абхазию и Узбекистан. Так, по оценке сервиса "Слетать.ру", стоимость тура во Вьетнам на двоих на 7 ночей с вылетом во второй половине мая из Москвы и проживанием в отеле четыре звезды с типом питания "завтраки" начинается от 134,5 тысячи рублей, в Китай - от 108,9 тысячи, в Грузию - от 78,2 тысячи, в Узбекистан - от 66,8 тысячи, а в Абхазию - от 59,5 тысячи.
