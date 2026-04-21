"Только подготовка". На Западе предупредили о провокации против России - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Только подготовка". На Западе предупредили о провокации против России
Политики Европы морально настраивают население ЕС на войну с Россией, утверждает L'AntiDiplomatico. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T03:37+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 21 апреля — ПРАЙМ. Политики Европы морально настраивают население ЕС на войну с Россией, утверждает L'AntiDiplomatico."Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией", — отмечается в статье.Кроме того, отмечается, что руководители ЕС беззастенчиво стимулируют Киев продолжать военные действия против России, даже если это ставит под угрозу украинское население. В свою очередь, киевское руководство, как пишет издание, готово подчиниться любым указаниям своих западных союзников.Ранее министр иностранных дер Сергей Лавров отмечал, что Европа всеми способами старается затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель настаивает, чтобы Владимир Зеленский продолжал боевые действия до последнего украинца.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится ни на кого нападать, но будет реагировать на действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.
03:37 21.04.2026
 
"Только подготовка". На Западе предупредили о провокации против России

L'AntiDiplomatico: ЕС морально подготавливает своих граждан к войне с Россией

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 21 апреля — ПРАЙМ. Политики Европы морально настраивают население ЕС на войну с Россией, утверждает L'AntiDiplomatico.
"Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией", — отмечается в статье.
Кроме того, отмечается, что руководители ЕС беззастенчиво стимулируют Киев продолжать военные действия против России, даже если это ставит под угрозу украинское население. В свою очередь, киевское руководство, как пишет издание, готово подчиниться любым указаниям своих западных союзников.
Ранее министр иностранных дер Сергей Лавров отмечал, что Европа всеми способами старается затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель настаивает, чтобы Владимир Зеленский продолжал боевые действия до последнего украинца.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится ни на кого нападать, но будет реагировать на действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
"Ответные удары". На Западе испугались хода Европы против России
18 апреля, 15:40
 
