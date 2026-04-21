https://1prime.ru/20260421/evropa-869315070.html

"Только подготовка". На Западе предупредили о провокации против России

Политики Европы морально настраивают население ЕС на войну с Россией, утверждает L'AntiDiplomatico.

2026-04-21T03:37+0300

европа

киев

запад

сергей лавров

владимир зеленский

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 21 апреля — ПРАЙМ. Политики Европы морально настраивают население ЕС на войну с Россией, утверждает L'AntiDiplomatico."Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией", — отмечается в статье.Кроме того, отмечается, что руководители ЕС беззастенчиво стимулируют Киев продолжать военные действия против России, даже если это ставит под угрозу украинское население. В свою очередь, киевское руководство, как пишет издание, готово подчиниться любым указаниям своих западных союзников.Ранее министр иностранных дер Сергей Лавров отмечал, что Европа всеми способами старается затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель настаивает, чтобы Владимир Зеленский продолжал боевые действия до последнего украинца.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится ни на кого нападать, но будет реагировать на действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.

https://1prime.ru/20260418/evropa-869254310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

