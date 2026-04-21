Глава минтранса Кипра признал возможность нехватки топлива в Европе

2026-04-21T12:49+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке, признал глава министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра, островного государства-члена Евросоюза, Алексис Вафеадис. "Мы столкнулись с возможностью - и я подчеркиваю слово "возможность" - нехватки транспортного топлива. Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке показал, что у Европы могут возникнуть краткосрочные проблемы с поставками топлива", - сказал он перед встречей министров транспорта стран ЕС. Политик призвал страны быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках. Вафеадис сообщил, что Евросоюз не сталкивается с прямой угрозой нехватки авиатоплива, но не исключил его нехватку в будущем на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Как я уже говорил в начале, мы не находимся в опасной ситуации… Мы сталкиваемся с такой возможностью. Но вы понимаете, что, если это когда-нибудь произойдет, это повлияет на транспортное сообщение и на каждого гражданина ЕС. Поэтому нам нужно быть начеку. Мы должны быть готовы", - сказал он. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

