Глава минтранса Кипра признал возможность нехватки топлива в Европе - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/evropa-869324447.html
2026-04-21T12:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке, признал глава министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра, островного государства-члена Евросоюза, Алексис Вафеадис. "Мы столкнулись с возможностью - и я подчеркиваю слово "возможность" - нехватки транспортного топлива. Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке показал, что у Европы могут возникнуть краткосрочные проблемы с поставками топлива", - сказал он перед встречей министров транспорта стран ЕС. Политик призвал страны быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках. Вафеадис сообщил, что Евросоюз не сталкивается с прямой угрозой нехватки авиатоплива, но не исключил его нехватку в будущем на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Как я уже говорил в начале, мы не находимся в опасной ситуации… Мы сталкиваемся с такой возможностью. Но вы понимаете, что, если это когда-нибудь произойдет, это повлияет на транспортное сообщение и на каждого гражданина ЕС. Поэтому нам нужно быть начеку. Мы должны быть готовы", - сказал он. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Глава минтранса Кипра признал возможность нехватки топлива в Европе

Глава Минтранса Кипра Вафеадис: Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива

© fotolia.com / vvoeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / vvoe
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке, признал глава министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра, островного государства-члена Евросоюза, Алексис Вафеадис.
"Мы столкнулись с возможностью - и я подчеркиваю слово "возможность" - нехватки транспортного топлива. Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке показал, что у Европы могут возникнуть краткосрочные проблемы с поставками топлива", - сказал он перед встречей министров транспорта стран ЕС.
Политик призвал страны быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках. Вафеадис сообщил, что Евросоюз не сталкивается с прямой угрозой нехватки авиатоплива, но не исключил его нехватку в будущем на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Как я уже говорил в начале, мы не находимся в опасной ситуации… Мы сталкиваемся с такой возможностью. Но вы понимаете, что, если это когда-нибудь произойдет, это повлияет на транспортное сообщение и на каждого гражданина ЕС. Поэтому нам нужно быть начеку. Мы должны быть готовы", - сказал он.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала