ФАС указала на недопустимость роста цен во время ограничений в аэропортах
2026-04-21T11:26+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на недопустимость необоснованного повышения цен в кафе и отелях в аэропортах в периоды ограничений, сообщила служба. "ФАС России обратила внимание крупнейших ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания, отметили в ФАС. При этом, по мнению службы, ограничения не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними. "В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять соответствующие меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
