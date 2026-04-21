ФАС указала на недопустимость роста цен во время ограничений в аэропортах
https://1prime.ru/20260420/fas-869286098.html
https://1prime.ru/20260417/fas-869244610.html
11:26 21.04.2026
 
ФАС указала на недопустимость роста цен во время ограничений в аэропортах

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на недопустимость необоснованного повышения цен в кафе и отелях в аэропортах в периоды ограничений, сообщила служба.
"ФАС России обратила внимание крупнейших ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Говядина - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками
Вчера, 10:55
Во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания, отметили в ФАС. При этом, по мнению службы, ограничения не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними.
"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять соответствующие меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon
17 апреля, 23:41
 
