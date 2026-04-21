"Финуслуги" начинают выплаты по внебиржевым облигациям "Евротранса" - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Финуслуги" начинают выплаты по внебиржевым облигациям "Евротранса"
"Финуслуги" начинают выплаты по внебиржевым облигациям "Евротранса" - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Финуслуги" начинают выплаты по внебиржевым облигациям "Евротранса"
Финансовый маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи получил средства по заявкам на продажу внебиржевых облигаций "Евротранса" двух серий и начинает выплаты по... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T21:59+0300
2026-04-21T21:59+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи получил средства по заявкам на продажу внебиржевых облигаций "Евротранса" двух серий и начинает выплаты по ним, говорится в сообщении маркетплейса. "Они поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода (НКД) за все дни допущенной просрочки", - говорится в сообщении. "Финуслуги" в понедельник сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп внебиржевых облигаций компании "Евротранс" начиная c 10 апреля. Маркетплейс уведомил Банк России о сложившейся ситуации, направив регулятору официальное письмо. В марте рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг "Евротранса" до уровня "ruC", изменив прогноз на "развивающийся", и продлило статус "под наблюдением". Пересмотр кредитного рейтинга был обусловлен публикацией 19 марта на сайте "Евротранса" сообщения о техническом сбое при выкупе "народных" облигаций серии "ЕвроТранс, 01", что агентство трактовало как технический дефолт.
рынок, бизнес, финансы, евротранс, банк россия
Происшествия, Рынок, Бизнес, Финансы, Евротранс, банк Россия
21:59 21.04.2026
 
"Финуслуги" начинают выплаты по внебиржевым облигациям "Евротранса"

"Финуслуги" получили средства по заявкам на продажу облигаций "Евротранса"

Финуслуги
Финуслуги
Финуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи получил средства по заявкам на продажу внебиржевых облигаций "Евротранса" двух серий и начинает выплаты по ним, говорится в сообщении маркетплейса.
"Они поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода (НКД) за все дни допущенной просрочки", - говорится в сообщении.
"Финуслуги" в понедельник сообщили, что фиксируют неисполнение клиентских заявок на выкуп внебиржевых облигаций компании "Евротранс" начиная c 10 апреля. Маркетплейс уведомил Банк России о сложившейся ситуации, направив регулятору официальное письмо.
В марте рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг "Евротранса" до уровня "ruC", изменив прогноз на "развивающийся", и продлило статус "под наблюдением".
Пересмотр кредитного рейтинга был обусловлен публикацией 19 марта на сайте "Евротранса" сообщения о техническом сбое при выкупе "народных" облигаций серии "ЕвроТранс, 01", что агентство трактовало как технический дефолт.
ПроисшествияРынокБизнесФинансыЕвротрансбанк Россия
 
 
