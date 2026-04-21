https://1prime.ru/20260421/frg-869312420.html

СМИ: ФРГ и Франция предложили предоставить Украине символические льготы

ФРГ и Франция предложили предоставить Украине символические льготы членства в ЕС, что противоречит надежде Киева на ускоренное вступление в евроблок, пишет... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T00:02+0300

экономика

мировая экономика

украина

киев

франция

дмитрий песков

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869312420.jpg?1776718970

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. ФРГ и Франция предложили предоставить Украине символические льготы членства в ЕС, что противоречит надежде Киева на ускоренное вступление в евроблок, пишет газета Financial Times. "Германия и Франция призвали предоставить Украине символические льготы в ходе фазы, предшествующей вступлению в ЕС..., что не соответствует надеждам Киева на ускоренное членство после потенциальной мирной сделки с Россией", - пишет газета со ссылкой на внутренние документы. Как отмечает издание, речь идет о двух отдельных предложениях. В проекте Германии предлагается предоставить Украине статус "ассоциированного членства", в рамках которого Киев получит доступ к встречам министров и лидеров евроблока, но не будет иметь права голоса и на нее не будут распространяться решения по бюджету ЕС. При этом в отношении Украины фактически будет действовать пункт о взаимной обороне ЕС. Франция в свою очередь предлагает дать Украине статус "интегрированного государства", при котором доступ к европейскому финансированию будет отложен до этапа после вступления в Евросоюз. По словам чиновников Еврокомиссии, основные положения этих документов, скорее всего, будут близки по содержанию к окончательному предложению ЕС в адрес Украины. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, франция, дмитрий песков, ес, financial times