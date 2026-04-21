Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3 процента
2026-04-21T10:02+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник снижаются примерно на 3%, опустившись ниже отметки в 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 480,1 доллара (-2%). А по состоянию на 9.00 мск показатель составляет 476,1 доллара (-2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 490,1 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 22% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
ICE: биржевые цены на газ в Европе упали ниже отметки в 480 долларов за тысячу кубометров
