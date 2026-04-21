"Сахалинская энергия" в 2025 году увеличила отгрузки СПГ на один процент

"Сахалинская энергия" в 2025 году увеличила отгрузки СПГ на 1%, до 10,3 миллиона тонн
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2", в 2025 году увеличила отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на 1% - до 10,3 миллиона тонн по сравнению с 10,2 миллиона тонн годом ранее, следует из отчета об устойчивом развитии компании.
"В 2025 году "Сахалинская энергия" отгрузила из порта Пригородное около 10,3 миллиона тонн СПГ", - поясняется в документе. Годом ранее показатель составил около 10,2 миллиона тонн. Таким образом, в 2025 году отгрузки выросли на 1%.
География поставок осталась сосредоточенной на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Основным покупателем выступила Япония с долей 58%, дальше следует Китай (23,9%) и Республика Корея (17,5%).
Кроме того, компания в прошлом году впервые осуществила поставку СПГ во Вьетнам. Доля российского топлива в структуре импорта этой страны достигла 12,4%.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.