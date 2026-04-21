"Сахалинская энергия" в 2025 году увеличила отгрузки СПГ на один процент - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
"Сахалинская энергия" в 2025 году увеличила отгрузки СПГ на один процент
2026-04-21T15:57+0300
энергетика
газ
азиатско-тихоокеанский регион
япония
китай
сахалин-2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_0:174:2937:1826_1920x0_80_0_0_d6e09a3c4e72d37264af0765d3642efd.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_134:0:2801:2000_1920x0_80_0_0_38a314558db3ced21d2cc4f437f69240.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, Газ, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Сахалин-2
"Сахалинская энергия" в 2025 году увеличила отгрузки СПГ на 1%, до 10,3 миллиона тонн

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2", в 2025 году увеличила отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на 1% - до 10,3 миллиона тонн по сравнению с 10,2 миллиона тонн годом ранее, следует из отчета об устойчивом развитии компании.
"В 2025 году "Сахалинская энергия" отгрузила из порта Пригородное около 10,3 миллиона тонн СПГ", - поясняется в документе. Годом ранее показатель составил около 10,2 миллиона тонн. Таким образом, в 2025 году отгрузки выросли на 1%.
География поставок осталась сосредоточенной на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Основным покупателем выступила Япония с долей 58%, дальше следует Китай (23,9%) и Республика Корея (17,5%).
Кроме того, компания в прошлом году впервые осуществила поставку СПГ во Вьетнам. Доля российского топлива в структуре импорта этой страны достигла 12,4%.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала