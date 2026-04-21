Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов - 21.04.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе после негативного открытия торгов вторника днем превысили 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T16:31+0300

2026-04-21T16:31+0300

2026-04-21T16:31+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после негативного открытия торгов вторника днем превысили 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 480,1 доллара (-2%), на 9.00 мск показатель составлял 476,1 доллара (-2,8%). По состоянию на 15.25 мск цена уже росла на 2,7%, до 503,4 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 490,1 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 27% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, сша, израиль, иран