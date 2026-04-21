"Газпром" обсуждает возведение двух новых электростанций в Москве

"Газпром" обсуждает возведение двух новых электростанций в Москве

2026-04-21T13:58+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" обсуждает строительство двух новых электростанций в Москве, в том числе для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД), заявил журналистам гендиректор компании Денис Федоров. "Москва активно развивается, в том числе есть очень много проектов по ЦОДам, много запросов. Поэтому, несомненно, нужно реализовывать новые проекты по развитию генерирующих мощностей в Москве. Мы обсуждаем сейчас две площадки, но пока предварительно, будем смотреть дальше… Различные проекты рассматриваем, сейчас в проработке у нас две электростанции", - сказал он. Мощность будущих электростанций будет зависеть от потребности Москвы в тепловой нагрузке и заявок от компаний, строящих дата-центры, добавил Федоров. Ранее во вторник началось строительство энергоблоков общей мощностью 500 МВт на тепловых электростанциях ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 "Мосэнерго" в Москве. "Газпром энергохолдинг" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении.

