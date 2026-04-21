Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/gazprom-869326208.html
"Газпром" обсуждает возведение двух новых электростанций в Москве
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945599_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4689c4f13936279c0cf24f2639464aa1.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862945599_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6b0c5f62a28f011b35f390107d85d2d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:58 21.04.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" обсуждает строительство двух новых электростанций в Москве, в том числе для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД), заявил журналистам гендиректор компании Денис Федоров.
"Москва активно развивается, в том числе есть очень много проектов по ЦОДам, много запросов. Поэтому, несомненно, нужно реализовывать новые проекты по развитию генерирующих мощностей в Москве. Мы обсуждаем сейчас две площадки, но пока предварительно, будем смотреть дальше… Различные проекты рассматриваем, сейчас в проработке у нас две электростанции", - сказал он.
Мощность будущих электростанций будет зависеть от потребности Москвы в тепловой нагрузке и заявок от компаний, строящих дата-центры, добавил Федоров.
Ранее во вторник началось строительство энергоблоков общей мощностью 500 МВт на тепловых электростанциях ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 "Мосэнерго" в Москве.
"Газпром энергохолдинг" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала