Глава ЦСР рассказал о ситуации на рынке труда в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Глава ЦСР рассказал о ситуации на рынке труда в России
Глава ЦСР рассказал о ситуации на рынке труда в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Глава ЦСР рассказал о ситуации на рынке труда в России
Ситуация на рынке труда в России неоднородна, в некоторых отраслях многие годы наблюдался дефицит специалистов, прежде всего в обрабатывающих секторах, заявил... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T05:46+0300
2026-04-21T05:46+0300
экономика
промышленность
россия
цср
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России неоднородна, в некоторых отраслях многие годы наблюдался дефицит специалистов, прежде всего в обрабатывающих секторах, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "Рынок труда неоднороден. У нас, с одной стороны, есть отрасли, по которым на протяжении долгих лет наблюдалось "недопроизводство" специалистов. В первую очередь – обрабатывающая промышленность. Еще на протяжении долгого времени карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера будет перспективным", - сказал он. По его словам, с учетом демографических изменений и даже в условиях некоторого замедления экономики, Россия входит в новую норму потребности в кадрах. "Работодатели, особенно в производственной сфере, здравоохранении, вынуждены более активно, нежели в прежние годы, вести наем, поскольку средний возраст сотрудников в этих отраслях достаточно высокий, а значит – и потребность в будущие периоды будет устойчиво высокой", - пояснил глава ЦСР.
промышленность, россия, цср
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, ЦСР
05:46 21.04.2026
 
Глава ЦСР рассказал о ситуации на рынке труда в России

Глава ЦСР Смелов: на рынке труда в России много лет наблюдался дефицит специалистов

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России неоднородна, в некоторых отраслях многие годы наблюдался дефицит специалистов, прежде всего в обрабатывающих секторах, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Рынок труда неоднороден. У нас, с одной стороны, есть отрасли, по которым на протяжении долгих лет наблюдалось "недопроизводство" специалистов. В первую очередь – обрабатывающая промышленность. Еще на протяжении долгого времени карьерный трек квалифицированного рабочего, инженера будет перспективным", - сказал он.
По его словам, с учетом демографических изменений и даже в условиях некоторого замедления экономики, Россия входит в новую норму потребности в кадрах.
"Работодатели, особенно в производственной сфере, здравоохранении, вынуждены более активно, нежели в прежние годы, вести наем, поскольку средний возраст сотрудников в этих отраслях достаточно высокий, а значит – и потребность в будущие периоды будет устойчиво высокой", - пояснил глава ЦСР.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯЦСР
 
 
