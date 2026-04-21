Госдума разрешила создать игорную зону в Республике Алтай
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.
2026-04-21T16:25+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай. Документ разработан правительством в соответствии с указанием президента России о внесении изменений в законодательство, предусматривающих создание игорной зоны в республике. В настоящее время в России создано четыре игорных зоны: "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму находится в стадии строительства. Новый закон включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Глава Республики Алтай Андрей Турчак в феврале сообщал, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной четко очерченной территории, с жесткими правовыми рамками и госконтролем, подчеркивал глава региона. По предварительным оценкам, игорная зона создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на решение социальных вопросов, указывал Турчак.
https://1prime.ru/20260307/fns-868108586.html
