Госдума приняла в I чтении проект для легализации крипторынка в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Криптовалюта
Госдума приняла в I чтении проект для легализации крипторынка в России
Госдума приняла в I чтении проект для легализации крипторынка в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект для легализации крипторынка в России
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T16:52+0300
2026-04-21T16:52+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту и наделяет Банк России полномочиями по допуску, регулированию и надзору за организаторами ее обращения. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней. Цель вводимого регулирования – сформировать легальное правовое поле крипторынка, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников, гарантировало защиту их прав и при этом позволяло пресекать преступные операции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Торговля криптовалютой будет происходить исключительно через лицензируемых посредников (биржи, брокеров, доверительных управляющих), а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии. Также появятся легальные криптообменники. Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок. "Российские граждане внутри страны сумеют использовать криптовалюты во всех сделках, кроме использования в качестве средства платежа. Как и сегодня это установлено относительно всех иных видов сделок, средством платежа может быть только российский рубль. Поэтому криптовалюту можно будет покупать, с ней можно будет совершать сделки кредитов-займов, можно предоставлять ее в репо, то есть осуществлять любые виды инвестирования, которые сегодня также они и осуществляют", - пояснил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы депутатов. Как отмечал Аксаков, бизнес сможет максимально гибко использовать криптовалюту для внешнеторговых расчетов, включая использование некастодиальных кошельков, расширяя экономическое сотрудничество и минимизируя санкционные риски. "Во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности можно будет использовать (криптовалюту – ред.) также в качестве средства расчетов", - сказал Чистюхин. При этом банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж, и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС. Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в действующее законодательство.
финансы, россия, рф, анатолий аксаков, владимир чистюхин, дмитрий григоренко, госдума, банк россия, фнс россии
Криптовалюта, Финансы, РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Владимир Чистюхин, Дмитрий Григоренко, Госдума, банк Россия, ФНС России
16:52 21.04.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект для легализации крипторынка в России

Госдума приняла в I чтении законопроект о цифровой валюте и цифровых правах

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту и наделяет Банк России полномочиями по допуску, регулированию и надзору за организаторами ее обращения. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.
Цель вводимого регулирования – сформировать легальное правовое поле крипторынка, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников, гарантировало защиту их прав и при этом позволяло пресекать преступные операции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Торговля криптовалютой будет происходить исключительно через лицензируемых посредников (биржи, брокеров, доверительных управляющих), а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии. Также появятся легальные криптообменники.
Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок.
"Российские граждане внутри страны сумеют использовать криптовалюты во всех сделках, кроме использования в качестве средства платежа. Как и сегодня это установлено относительно всех иных видов сделок, средством платежа может быть только российский рубль. Поэтому криптовалюту можно будет покупать, с ней можно будет совершать сделки кредитов-займов, можно предоставлять ее в репо, то есть осуществлять любые виды инвестирования, которые сегодня также они и осуществляют", - пояснил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы депутатов.
Как отмечал Аксаков, бизнес сможет максимально гибко использовать криптовалюту для внешнеторговых расчетов, включая использование некастодиальных кошельков, расширяя экономическое сотрудничество и минимизируя санкционные риски.
"Во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности можно будет использовать (криптовалюту – ред.) также в качестве средства расчетов", - сказал Чистюхин.
При этом банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж, и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.
Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС.
Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в действующее законодательство.
Казино - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Госдума разрешила создать игорную зону в Республике Алтай
16:25
 
КриптовалютаФинансыРОССИЯРФАнатолий АксаковВладимир ЧистюхинДмитрий ГригоренкоГосдумабанк РоссияФНС России
 
 
