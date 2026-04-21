Госдума приняла в I чтении проект для легализации крипторынка в России

2026-04-21T16:52+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту и наделяет Банк России полномочиями по допуску, регулированию и надзору за организаторами ее обращения. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней. Цель вводимого регулирования – сформировать легальное правовое поле крипторынка, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников, гарантировало защиту их прав и при этом позволяло пресекать преступные операции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Торговля криптовалютой будет происходить исключительно через лицензируемых посредников (биржи, брокеров, доверительных управляющих), а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии. Также появятся легальные криптообменники. Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок. "Российские граждане внутри страны сумеют использовать криптовалюты во всех сделках, кроме использования в качестве средства платежа. Как и сегодня это установлено относительно всех иных видов сделок, средством платежа может быть только российский рубль. Поэтому криптовалюту можно будет покупать, с ней можно будет совершать сделки кредитов-займов, можно предоставлять ее в репо, то есть осуществлять любые виды инвестирования, которые сегодня также они и осуществляют", - пояснил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы депутатов. Как отмечал Аксаков, бизнес сможет максимально гибко использовать криптовалюту для внешнеторговых расчетов, включая использование некастодиальных кошельков, расширяя экономическое сотрудничество и минимизируя санкционные риски. "Во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности можно будет использовать (криптовалюту – ред.) также в качестве средства расчетов", - сказал Чистюхин. При этом банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж, и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС. Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в действующее законодательство.

