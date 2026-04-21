Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле - 21.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260421/halliburton-869343212.html
Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле
Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле - 21.04.2026, ПРАЙМ
Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле
Американская нефтесервисная компания Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле с клиентами, сообщил генеральный директор корпорации... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T22:58+0300
2026-04-21T22:58+0300
экономика
бизнес
венесуэла
сша
техас
николас мадуро
дональд трамп
halliburton
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле с клиентами, сообщил генеральный директор корпорации Джефф Миллер (Jeff Miller). "Мы ведем отличные переговоры с клиентами. Мы обсуждаем коммерческие условия (работы в Венесуэле - ред.)"- приводит агентство Рейтер слова Миллера. Агентство отмечает, что интерес к Венесуэле резко возрос после захвата США 3 января президента страны Николаса Мадуро. Рейтер пишет, что американские нефтедобывающие компании стремятся вернуться на рынок Венесуэлы и продвигают планы по наращиванию добычи местного сырья, уделяя повышенное внимание сервисным компаниям и оборудованию, необходимому для большей части работ. Рейтер пишет, что генеральный директор Halliburton заявил после поездки в латиноамериканскую страну, что многие базы и объекты компании в Венесуэле находятся в лучшем состоянии, чем он ожидал. Агентство указывает, что Halliburton покинула Венесуэлу в 2020 году и сократила там штатные должности после введения санкций США. Агентство также сообщает на основе анализа объявлений о вакансиях на официальном сайте Halliburton, что компания в январе начала принимать резюме на различные должности в Венесуэле, включая инженеров и техников. Рейтер поясняет, что компания изменила политику в отношении латиноамериканской страны на фоне смягчения правительством США многих санкций в отношении импорта нефти из Венесуэлы в рамках плана американского президента Дональда Трампа по наращиванию добычи и запасов нефти в Соединенных Штатах. После захвата Мадуро Трамп заявил, что тяжелая нефть из Венесуэлы имеет хорошее применение для строительства дорог, и США готовы ее обрабатывать, но предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов для развития добычи. Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
https://1prime.ru/20260421/zhiteli-869314947.html
венесуэла
сша
техас
22:58 21.04.2026
 
Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле

Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле с клиентами

© flickr.com / ctam Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле с клиентами, сообщил генеральный директор корпорации Джефф Миллер (Jeff Miller).
"Мы ведем отличные переговоры с клиентами. Мы обсуждаем коммерческие условия (работы в Венесуэле - ред.)"- приводит агентство Рейтер слова Миллера.
Агентство отмечает, что интерес к Венесуэле резко возрос после захвата США 3 января президента страны Николаса Мадуро. Рейтер пишет, что американские нефтедобывающие компании стремятся вернуться на рынок Венесуэлы и продвигают планы по наращиванию добычи местного сырья, уделяя повышенное внимание сервисным компаниям и оборудованию, необходимому для большей части работ.
Рейтер пишет, что генеральный директор Halliburton заявил после поездки в латиноамериканскую страну, что многие базы и объекты компании в Венесуэле находятся в лучшем состоянии, чем он ожидал. Агентство указывает, что Halliburton покинула Венесуэлу в 2020 году и сократила там штатные должности после введения санкций США.
Агентство также сообщает на основе анализа объявлений о вакансиях на официальном сайте Halliburton, что компания в январе начала принимать резюме на различные должности в Венесуэле, включая инженеров и техников.
Рейтер поясняет, что компания изменила политику в отношении латиноамериканской страны на фоне смягчения правительством США многих санкций в отношении импорта нефти из Венесуэлы в рамках плана американского президента Дональда Трампа по наращиванию добычи и запасов нефти в Соединенных Штатах.
После захвата Мадуро Трамп заявил, что тяжелая нефть из Венесуэлы имеет хорошее применение для строительства дорог, и США готовы ее обрабатывать, но предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов для развития добычи.
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
Жители Венесуэлы ожидают улучшения благосостояния
ЭкономикаБизнесВЕНЕСУЭЛАСШАТЕХАСНиколас МадуроДональд ТрампHalliburton
 
 
