Американская нефтесервисная компания Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле с клиентами, сообщил генеральный директор корпорации... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T22:58+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton обсуждает коммерческие условия для работы в Венесуэле с клиентами, сообщил генеральный директор корпорации Джефф Миллер (Jeff Miller). "Мы ведем отличные переговоры с клиентами. Мы обсуждаем коммерческие условия (работы в Венесуэле - ред.)"- приводит агентство Рейтер слова Миллера. Агентство отмечает, что интерес к Венесуэле резко возрос после захвата США 3 января президента страны Николаса Мадуро. Рейтер пишет, что американские нефтедобывающие компании стремятся вернуться на рынок Венесуэлы и продвигают планы по наращиванию добычи местного сырья, уделяя повышенное внимание сервисным компаниям и оборудованию, необходимому для большей части работ. Рейтер пишет, что генеральный директор Halliburton заявил после поездки в латиноамериканскую страну, что многие базы и объекты компании в Венесуэле находятся в лучшем состоянии, чем он ожидал. Агентство указывает, что Halliburton покинула Венесуэлу в 2020 году и сократила там штатные должности после введения санкций США. Агентство также сообщает на основе анализа объявлений о вакансиях на официальном сайте Halliburton, что компания в январе начала принимать резюме на различные должности в Венесуэле, включая инженеров и техников. Рейтер поясняет, что компания изменила политику в отношении латиноамериканской страны на фоне смягчения правительством США многих санкций в отношении импорта нефти из Венесуэлы в рамках плана американского президента Дональда Трампа по наращиванию добычи и запасов нефти в Соединенных Штатах. После захвата Мадуро Трамп заявил, что тяжелая нефть из Венесуэлы имеет хорошее применение для строительства дорог, и США готовы ее обрабатывать, но предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов для развития добычи. Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).

