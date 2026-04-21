БиГ утвердила проект соглашения о прокладке газопровода из Хорватии

Совет министров (правительство) Боснии и Герцеговины (БиГ) утвердил во вторник проект соглашения о прокладке газопровода для поставок сжиженного природного газа

2026-04-21T21:39+0300

БЕЛГРАД, 21 апр – ПРАЙМ. Совет министров (правительство) Боснии и Герцеговины (БиГ) утвердил во вторник проект соглашения о прокладке газопровода для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Хорватии, сообщило Хорватское радио и телевидение (HRT). Власти Хорватии заявляли ранее, что терминал для СПГ на острове Крк и связанный с ним проект газопровода в БиГ, а также Адриатический нефтепровод JANAF могут обеспечить потребности всех соседних стран в энергоносителях не из России. "Совмин БиГ во вторник утвердил проект соглашения с Хорватией о строительстве газопровода "Южное соединение", который должен связать газотранспортную систему двух стран с участием американского капитала. На внеочередном заседании совмин БиГ согласился по тексту документа, на основе которого будут вестись переговоры государств о заключении договора о строительстве газопровода" - передает HRT. Посольство США в Сараево заявило в начале апреля, что принятие поправок в закон о строительстве трубопровода для поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Боснию и Герцеговину (БиГ) и его прокладка через территорию Хорватии является "фантастическим днем для энергобезопасности БиГ". Палата представителей парламента Федерации БиГ 8 апреля приняла поправки к закону о газопроводе, в текст которого ввела американскую компанию-подрядчика AAFS Infrastructure and Energy LLC. "Южное соединение" энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций. Хорватский министр экономики Анте Шушняр в феврале сообщил, что более двух третей СПГ, который поступает в Европу через терминал на острове Крк в Хорватии, мощностью 6,1 миллиарда кубометров в год, поступают из США. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.

https://1prime.ru/20260421/gaz-869331042.html

