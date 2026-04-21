https://1prime.ru/20260421/hrt-869342103.html
БиГ утвердила проект соглашения о прокладке газопровода из Хорватии - 21.04.2026, ПРАЙМ
Совет министров (правительство) Боснии и Герцеговины (БиГ) утвердил во вторник проект соглашения о прокладке газопровода для поставок сжиженного природного газа | 21.04.2026, ПРАЙМ
энергетика
газ
хорватия
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:122:3448:2062_1920x0_80_0_0_ee5db25746e82bd6c898703c215d2141.jpg
БЕЛГРАД, 21 апр – ПРАЙМ. Совет министров (правительство) Боснии и Герцеговины (БиГ) утвердил во вторник проект соглашения о прокладке газопровода для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Хорватии, сообщило Хорватское радио и телевидение (HRT). Власти Хорватии заявляли ранее, что терминал для СПГ на острове Крк и связанный с ним проект газопровода в БиГ, а также Адриатический нефтепровод JANAF могут обеспечить потребности всех соседних стран в энергоносителях не из России. "Совмин БиГ во вторник утвердил проект соглашения с Хорватией о строительстве газопровода "Южное соединение", который должен связать газотранспортную систему двух стран с участием американского капитала. На внеочередном заседании совмин БиГ согласился по тексту документа, на основе которого будут вестись переговоры государств о заключении договора о строительстве газопровода" - передает HRT. Посольство США в Сараево заявило в начале апреля, что принятие поправок в закон о строительстве трубопровода для поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Боснию и Герцеговину (БиГ) и его прокладка через территорию Хорватии является "фантастическим днем для энергобезопасности БиГ". Палата представителей парламента Федерации БиГ 8 апреля приняла поправки к закону о газопроводе, в текст которого ввела американскую компанию-подрядчика AAFS Infrastructure and Energy LLC. "Южное соединение" энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций. Хорватский министр экономики Анте Шушняр в феврале сообщил, что более двух третей СПГ, который поступает в Европу через терминал на острове Крк в Хорватии, мощностью 6,1 миллиарда кубометров в год, поступают из США. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.
https://1prime.ru/20260421/gaz-869331042.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:0:3448:2586_1920x0_80_0_0_9a9673916fc683a10e659d300e5a7116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов