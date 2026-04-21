Индексы АТР торгуются разнонаправленно, южнокорейский - рекордно - 21.04.2026, ПРАЙМ
Индексы АТР торгуются разнонаправленно, южнокорейский - рекордно
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
kospi
shenzhen composite
hang seng index
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, при этом южнокорейский - достиг рекордного значения за счет технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.05 мск южнокорейский индекс KOSPI подскакивает на 2,37% относительно предыдущего закрытия, до 6 366,76 пункта, а ранее в ходе торгов показатель достигал исторически максимального значения в 6 373,37 пункта. При этом индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 4 077,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 742,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,31%, до 26 442,5 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускается на 0,18%, до 8 937,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 1,2%, до 59528,5 пункта. "Рост в корейских акциях связан с тем, что технологическая тематика вновь привлекает внимание, а рынки переходят от заголовков о войне к теме доходов и спроса на искусственный интеллект", - цитирует агентство Блумберг аналитика по кросс-активам компании Van Eck в Сиднее Анну Ву (Anna Wu). Так, росту южнокорейского индекса способствуют удорожание акции Samsung Electronics - на 1,62%, Samsung Electro-Mechanics - на 13,09%, SK Hynix - на 4,8%, LG Electronics - на 1,29%, Hyundai Motor - на 2,47%.
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
Южнокорейский индекс KOSPI достиг рекорда во вторник за счёт сектора высоких технологий

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, при этом южнокорейский - достиг рекордного значения за счет технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.05 мск южнокорейский индекс KOSPI подскакивает на 2,37% относительно предыдущего закрытия, до 6 366,76 пункта, а ранее в ходе торгов показатель достигал исторически максимального значения в 6 373,37 пункта.
При этом индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 4 077,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 742,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,31%, до 26 442,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,18%, до 8 937,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 1,2%, до 59528,5 пункта.
"Рост в корейских акциях связан с тем, что технологическая тематика вновь привлекает внимание, а рынки переходят от заголовков о войне к теме доходов и спроса на искусственный интеллект", - цитирует агентство Блумберг аналитика по кросс-активам компании Van Eck в Сиднее Анну Ву (Anna Wu).
Так, росту южнокорейского индекса способствуют удорожание акции Samsung Electronics - на 1,62%, Samsung Electro-Mechanics - на 13,09%, SK Hynix - на 4,8%, LG Electronics - на 1,29%, Hyundai Motor - на 2,47%.
