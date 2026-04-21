https://1prime.ru/20260421/indeks-869319137.html

Индексы АТР торгуются разнонаправленно, южнокорейский - рекордно

Индексы АТР торгуются разнонаправленно, южнокорейский - рекордно - 21.04.2026, ПРАЙМ

Индексы АТР торгуются разнонаправленно, южнокорейский - рекордно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, при этом южнокорейский - достиг рекордного значения за... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T08:38+0300

2026-04-21T08:38+0300

2026-04-21T08:38+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

kospi

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, при этом южнокорейский - достиг рекордного значения за счет технологического сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.05 мск южнокорейский индекс KOSPI подскакивает на 2,37% относительно предыдущего закрытия, до 6 366,76 пункта, а ранее в ходе торгов показатель достигал исторически максимального значения в 6 373,37 пункта. При этом индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 4 077,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 742,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,31%, до 26 442,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,18%, до 8 937,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 1,2%, до 59528,5 пункта. "Рост в корейских акциях связан с тем, что технологическая тематика вновь привлекает внимание, а рынки переходят от заголовков о войне к теме доходов и спроса на искусственный интеллект", - цитирует агентство Блумберг аналитика по кросс-активам компании Van Eck в Сиднее Анну Ву (Anna Wu). Так, росту южнокорейского индекса способствуют удорожание акции Samsung Electronics - на 1,62%, Samsung Electro-Mechanics - на 13,09%, SK Hynix - на 4,8%, LG Electronics - на 1,29%, Hyundai Motor - на 2,47%.

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, shenzhen composite, hang seng index