Российский рынок акций немного снижается в начале основных торгов вторника

Российский рынок акций немного снижается в начале основных торгов вторника - 21.04.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного снижается в начале основных торгов вторника

Российский рынок акций демонстрирует в начале основной торговой сессии вторника небольшое снижение, продолжая утреннюю динамику, но может предпринять очередную... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T10:45+0300

2026-04-21T10:45+0300

2026-04-21T10:45+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует в начале основной торговой сессии вторника небольшое снижение, продолжая утреннюю динамику, но может предпринять очередную попытку роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск опускается на 0,17% относительно предыдущего закрытия - до 2 749,08 пункта. "Московский кредитный банк" (-7,87%) продолжает глубокую коррекцию после прежнего скачка на теме возможного выкупа акций по 10,35 рубля и реорганизации", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения котировок - акции "Сегежи" (−3,84%), "Камаза" (−2,2%), "Самолета" (−1,74%) и "Вуш Холдинга" (−1,13%). В лидерах роста стоимости - акции "Яндекса" (+0,64%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,37%), обыкновенные акции "Соллерса" (+0,32%), "Позитива" (+0,30%) и "Ростелекома" (+0,3%). "Хотя сильных триггеров для уверенного направленного движения "весовых" бумаг нефтегазового сектора, учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно ситуации на Ближнем Востоке и крепкий рубль, по-прежнему нет, ждем попыток индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Более того, во вторник индекс Мосбиржи ещё предпримет попытку штурма сопротивления на уровне 2800 пунктов, не исключают ожидают аналитики компании "Цифра брокер". "Исходим из сценария сохранения интереса к металлургическому сектору и постепенного более активного позиционирования рынка под заседание Банка России, с усилением спроса в секторах – бенефициарах тренда на снижение ставок", - объясняет Локтюхов возможность роста.

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, ближний восток, евгений локтюхов, владимир чернов, мосбиржа, московский кредитный банк, камаз