Инфляция встала на паузу: что предпримет Банк России
Нулевая недельная инфляция, зафиксированная в апреле, не означает формирования устойчивого тренда на резкое снижение цен в текущем году. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T05:05+0300
https://1prime.ru/20260416/nabiullina-869205770.html
Александр Миленков
Миленков: ЦБ не готов поспешно снижать ставку, несмотря на замедление инфляции
Александр Миленков
Профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В.Плеханова
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нулевая недельная инфляция, зафиксированная в апреле, не означает формирования устойчивого тренда на резкое снижение цен в текущем году.
К основным факторам, повлиявшим на текущее замедление инфляции, я отношу укрепление рубля (ослабление доллара снижает стоимость импорта и товаров с высокой долей импортных компонентов), жёсткую денежно-кредитную политику (длительное сохранение высокой ключевой ставки сдерживало потребительский спрос и кредитную активность) и сезонное снижение цен на отдельные категории плодоовощной продукции за счёт весеннего урожая и поставок из теплиц.
Кроме того, скачки цен на отдельные категории продовольственных товаров, которые наблюдались в марте (в частности, ожидания трудностей с импортом из Ирана), оказались краткосрочными. Можно также отметить снижение стоимости некоторых услуг, например, на туристические поездки.
Падение инфляционных ожиданий населения в апреле 2026 года до 12,9 процента я связываю с замедлением годовой инфляции, относительной стабильностью валютного рынка в первом квартале 2026 года и замедлением роста заработных плат.
ЦБ хочет подвести черту под периодом высокой инфляции, заявила Набиуллина
В дальнейшем можно ожидать снижения цен на несколько категорий товаров. Во-первых, импортные товары длительного пользования — при сохранении крепкого рубля и отсутствии новых логистических проблем. Во-вторых, отдельные виды бытовой техники. В-третьих, непродовольственные товары в целом — при сохранении сдержанного потребительского спроса продавцы могут снижать цены для привлечения покупателей.
На текущем этапе наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов — до 14,5 процента годовых. Такой прогноз я основываю на анализе трёх ключевых групп факторов, которые в совокупности формируют соответствующий настрой регулятора.
1.Инфляционная динамика. По итогам 2025 года инфляция замедлилась до 5,59 процента по сравнению с 9,52 процента в 2024 году. В текущем году наблюдается последовательное замедление инфляции с начала года.
2.Охлаждение экономической активности и ситуация на рынке труда. Отмечается замедление роста активности в начале 2026 года, а также снижение дефицита кадров. Всё это создаёт пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
3.Бюджетная политика и внешние риски. Бюджетный импульс, по некоторым оценкам, ослабнет в 2026 году с 1,5 до 0,4 процента ВВП на фоне мобилизации доходов и сокращения инвестиций из Фонда национального благосостояния. Это снижает проинфляционное давление со стороны государственных расходов.
При этом геополитическая неопределённость, ситуация на Ближнем Востоке, динамика цен на нефть и санкции продолжают ограничивать пространство для маневра. Поэтому Банк России не готов поспешно снижать ставку, несмотря на замедление инфляции.
Автор: Александр Миленков, доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова