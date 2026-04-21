https://1prime.ru/20260421/inflyatsiya-869287869.html

Инфляция встала на паузу: что предпримет Банк России

Нулевая недельная инфляция, зафиксированная в апреле, не означает формирования устойчивого тренда на резкое снижение цен в текущем году.

2026-04-21T05:05+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869287869.jpg?1776737103

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нулевая недельная инфляция, зафиксированная в апреле, не означает формирования устойчивого тренда на резкое снижение цен в текущем году.К основным факторам, повлиявшим на текущее замедление инфляции, я отношу укрепление рубля (ослабление доллара снижает стоимость импорта и товаров с высокой долей импортных компонентов), жёсткую денежно-кредитную политику (длительное сохранение высокой ключевой ставки сдерживало потребительский спрос и кредитную активность) и сезонное снижение цен на отдельные категории плодоовощной продукции за счёт весеннего урожая и поставок из теплиц.Кроме того, скачки цен на отдельные категории продовольственных товаров, которые наблюдались в марте (в частности, ожидания трудностей с импортом из Ирана), оказались краткосрочными. Можно также отметить снижение стоимости некоторых услуг, например, на туристические поездки.Падение инфляционных ожиданий населения в апреле 2026 года до 12,9 процента я связываю с замедлением годовой инфляции, относительной стабильностью валютного рынка в первом квартале 2026 года и замедлением роста заработных плат.В дальнейшем можно ожидать снижения цен на несколько категорий товаров. Во-первых, импортные товары длительного пользования — при сохранении крепкого рубля и отсутствии новых логистических проблем. Во-вторых, отдельные виды бытовой техники. В-третьих, непродовольственные товары в целом — при сохранении сдержанного потребительского спроса продавцы могут снижать цены для привлечения покупателей.На текущем этапе наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов — до 14,5 процента годовых. Такой прогноз я основываю на анализе трёх ключевых групп факторов, которые в совокупности формируют соответствующий настрой регулятора.При этом геополитическая неопределённость, ситуация на Ближнем Востоке, динамика цен на нефть и санкции продолжают ограничивать пространство для маневра. Поэтому Банк России не готов поспешно снижать ставку, несмотря на замедление инфляции.Автор: Александр Миленков, доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Александр Миленков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869288026_0:157:803:959_100x100_80_0_0_a055edb32587089a6c4e7d884484c7d3.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

