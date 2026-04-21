Ипотека в России станет доступной при ставках ниже 12% - эксперт

https://1prime.ru/20260421/ipoteka-869313141.html
Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых, заявила в интервью РИА Новости гендиректор... | 21.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869313141.jpg?1776721692
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Говорить о доступности ипотеки для массового заемщика можно будет при ставках ниже 12%", - считает она. Согласно данным "Дом.РФ", средняя ставка в 20 крупнейших банках сейчас составляет 19,9% на первичном и 19,6% - на вторичном рынке.
При этом Чекурова отметила, что в текущем году банки будут предлагать чуть более выгодные условия по ставке при рефинансировании, чем по выдачам новым клиентам, поскольку в условиях сохранения жестких риск-политик будут более заинтересованы в кредитовании заемщиков, у которых уже есть опыт обслуживания долгосрочных обязательств.
Выдачи ипотеки в рыночном сегменте в первом полугодии текущего года, по ожиданиям главы "Эксперт РА", будут оставаться под давлением высоких ставок. "Однако поддержать ипотечный рынок в части как новых выдач, так и рефинансирования могут более динамичное снижение стоимости кредитов во втором полугодии, а также спрос, накопленный за 1,5 года заградительных ставок", - добавила она.
По словам Чекуровой, по итогам всего года на фоне снижения ключевой ставки и вслед за ней - процентных ставок по кредитам выдачи могут прибавить 15–20% в годовом выражении и превысят пять триллионов рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
