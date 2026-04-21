Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ипотека в России станет доступной при ставках ниже 12% - эксперт - 21.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых, заявила в интервью РИА Новости гендиректор "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Говорить о доступности ипотеки для массового заемщика можно будет при ставках ниже 12%", - считает она. Согласно данным "Дом.РФ", средняя ставка в 20 крупнейших банках сейчас составляет 19,9% на первичном и 19,6% - на вторичном рынке. При этом Чекурова отметила, что в текущем году банки будут предлагать чуть более выгодные условия по ставке при рефинансировании, чем по выдачам новым клиентам, поскольку в условиях сохранения жестких риск-политик будут более заинтересованы в кредитовании заемщиков, у которых уже есть опыт обслуживания долгосрочных обязательств. Выдачи ипотеки в рыночном сегменте в первом полугодии текущего года, по ожиданиям главы "Эксперт РА", будут оставаться под давлением высоких ставок. "Однако поддержать ипотечный рынок в части как новых выдач, так и рефинансирования могут более динамичное снижение стоимости кредитов во втором полугодии, а также спрос, накопленный за 1,5 года заградительных ставок", - добавила она. По словам Чекуровой, по итогам всего года на фоне снижения ключевой ставки и вслед за ней - процентных ставок по кредитам выдачи могут прибавить 15–20% в годовом выражении и превысят пять триллионов рублей.
