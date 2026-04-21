Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США под угрозой - 21.04.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США под угрозой
Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. | 21.04.2026, ПРАЙМ
02:45 21.04.2026
 
В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США под угрозой

Спикер парламента Галибаф: Иран не будет вести переговоры с США, подвергаясь угрозам

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы не будем вести переговоры (с США - ред.) под угрозой", - приводит слова Галибафа агентство IRNA.
Он добавил, что в последние две недели Иран "готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя".
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
