https://1prime.ru/20260421/iran-869314498.html

В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США под угрозой

Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. | 21.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869314498.jpg?1776728745

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. "Мы не будем вести переговоры (с США - ред.) под угрозой", - приводит слова Галибафа агентство IRNA. Он добавил, что в последние две недели Иран "готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя". Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

