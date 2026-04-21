"Драматический ущерб". На Западе раскрыли, что Иран заставил сделать США - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Драматический ущерб". На Западе раскрыли, что Иран заставил сделать США
2026-04-21T05:23+0300
иран
ормузский пролив
вашингтон
the american conservative
ксир
ИРАН, Ормузский пролив, ВАШИНГТОН, The American Conservative, КСИР
TAC: Иран вынудил США пересмотреть свои стратегические задачи

МОСКВА, 21 апреля — РИА Новости. Иран заставил Соединенные Штаты изменить свои военные цели, сообщает The American Conservative.
"После того как Исламская Республика пережила первоначальное наступление, у Вашингтона появилась новая цель войны: вновь открыть пролив. Отступление от прежних планов примечательно и трагично", — указывается в статье.
Этот шаг, как объясняет автор, свидетельствует о том, что Вашингтону пришлось пересмотреть свои амбициозные планы по установлению доминирования на Ближнем Востоке и попытаться вернуться к довоенному положению дел.
"Изменение стратегического курса оправдано, но также показывает авантюризм сторонников жестких мер и подчеркивает реальные и драматический потенциальный ущерб от конфликта с Ираном", — заключает издание.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
