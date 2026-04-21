"Единственная надежда". На Западе раскрыли, что США приготовили для Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ

Военное руководство США провалило попытку провести наземную операцию на территории Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил геополитический аналитик Патрик

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Военное руководство США провалило попытку провести наземную операцию на территории Ирана, об этом в эфире YouTube-канала сообщил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен"Я не думаю, что США <…> решатся на ввод сухопутных войск на территорию Ирана. <…> Они уже прощупывали почву для ввода войск и потерпели полное фиаско. <…> Их единственная надежда — продолжение воздушных атак. <…> И, к сожалению, похоже, что так они и сделают, поскольку это единственное, на что они способны", — заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что эффективность воздушных ударов будет неизбежно снижаться, в то время как затраты США будут только расти."Если обобщить все, чего США достигли и потеряли с 28 февраля, ситуация для них будет только ухудшаться. Причем это касается и политической, и экономической сфер, а также и военной," — заключил Хеннигсен.Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.

