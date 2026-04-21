https://1prime.ru/20260421/iran-869325559.html

Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, пишут СМИ - 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T13:35+0300

бизнес

мировая экономика

иран

тегеран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

ТЕГЕРАН, 21 апр - ПРАЙМ. Иранская авиакомпания Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на авиаперевозчика. Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы столичных аэропортов Ирана. Также с 25 апреля возобновят свою работу аэропорты городов Урмие, Керманшах, Абадан, Шираз, Керман, Решт, Йезд, Захедан, Горган, Бирджанд. "С завтрашнего дня Iran Air возобновляет внутренние рейсы", - сообщило агентство. По его данным, первый после 50-дневной паузы перелет будет выполнен между Тегераном и Мешхедом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

