Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, пишут СМИ - 21.04.2026, ПРАЙМ
Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, пишут СМИ
ТЕГЕРАН, 21 апр - ПРАЙМ. Иранская авиакомпания Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на авиаперевозчика. Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы столичных аэропортов Ирана. Также с 25 апреля возобновят свою работу аэропорты городов Урмие, Керманшах, Абадан, Шираз, Керман, Решт, Йезд, Захедан, Горган, Бирджанд. "С завтрашнего дня Iran Air возобновляет внутренние рейсы", - сообщило агентство. По его данным, первый после 50-дневной паузы перелет будет выполнен между Тегераном и Мешхедом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
13:35 21.04.2026
 
ТЕГЕРАН, 21 апр - ПРАЙМ. Иранская авиакомпания Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на авиаперевозчика.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы столичных аэропортов Ирана. Также с 25 апреля возобновят свою работу аэропорты городов Урмие, Керманшах, Абадан, Шираз, Керман, Решт, Йезд, Захедан, Горган, Бирджанд.
"С завтрашнего дня Iran Air возобновляет внутренние рейсы", - сообщило агентство.
По его данным, первый после 50-дневной паузы перелет будет выполнен между Тегераном и Мешхедом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
