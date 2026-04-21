Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, пишут СМИ
Иранская авиакомпания Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на авиаперевозчика. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T13:35+0300
ТЕГЕРАН, 21 апр - ПРАЙМ. Иранская авиакомпания Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на авиаперевозчика. Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила о начале работы столичных аэропортов Ирана. Также с 25 апреля возобновят свою работу аэропорты городов Урмие, Керманшах, Абадан, Шираз, Керман, Решт, Йезд, Захедан, Горган, Бирджанд. "С завтрашнего дня Iran Air возобновляет внутренние рейсы", - сообщило агентство. По его данным, первый после 50-дневной паузы перелет будет выполнен между Тегераном и Мешхедом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
бизнес, мировая экономика, иран, тегеран, сша
Tasnim: иранская авиакомпания Iran Air возобновит внутренние рейсы с 22 апреля