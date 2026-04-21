"Заставят подчиниться". В США поразились неожиданному удару Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Заставят подчиниться". В США поразились неожиданному удару Ирана
"Заставят подчиниться". В США поразились неожиданному удару Ирана
22:58 21.04.2026
 
"Заставят подчиниться". В США поразились неожиданному удару Ирана

Экс-подполковник Дэвис заявил об ужесточении позиции Ирана по переговорам с США

Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нет никаких оснований полагать, что Иран может смягчить свою позицию в обсуждениях с США, написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Позиция Ирана ужесточается. <…> Если президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп считал, что его серьезные угрозы запугают Иран и заставят его подчиниться, то, похоже, это приводит к обратному эффекту. Вероятно, мы движемся к новой войне", — написал он.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй этап переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
Первое заседание делегаций США и Ирана состоялось 11 апреля в Исламабаде. Как позже отметили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось прийти к соглашению по вопросу о долгосрочном разрешении конфликта из-за ряда противоречий.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
