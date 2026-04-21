https://1prime.ru/20260421/iran-869344131.html

"Заставят подчиниться". В США поразились неожиданному удару Ирана

Нет никаких оснований полагать, что Иран может смягчить свою позицию в обсуждениях с США, написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T22:58+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

исламабад

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нет никаких оснований полагать, что Иран может смягчить свою позицию в обсуждениях с США, написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х. "Позиция Ирана ужесточается. <…> Если президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп считал, что его серьезные угрозы запугают Иран и заставят его подчиниться, то, похоже, это приводит к обратному эффекту. Вероятно, мы движемся к новой войне", — написал он. Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй этап переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде. Первое заседание делегаций США и Ирана состоялось 11 апреля в Исламабаде. Как позже отметили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось прийти к соглашению по вопросу о долгосрочном разрешении конфликта из-за ряда противоречий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

