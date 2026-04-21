"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/iran-869344525.html
"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана
"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана
Соединенные Штаты не смогут добиться уступок от Ирана ни санкциями, ни морской блокадой, пишет Advance. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T23:08+0300
2026-04-21T23:08+0300
иран
ксир
тегеран
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут добиться уступок от Ирана ни санкциями, ни морской блокадой, пишет Advance."История показывает, что государства редко отказываются от своих основных средств борьбы из-за экономического давления. Напротив, гораздо чаще происходит обратное, и под давлением они еще больше убеждаются в том, что, не дав жесткого ответа, останутся без будущего", — говорится в публикации.Отмечается, что Тегеран располагает значительными возможностями, включая перекрытие Ормузского пролива и нанесение ударов по странам Персидского залива, что способно вызвать мировой экономический шок.Как подчеркивает издание, на этом фоне Вашингтон опасается завершения конфликта, поскольку Иран оказался сильнее, чем предполагалось. Страна продемонстрировала свою мощь в политическом, региональном и стратегическом измерениях, что вызывает тревогу у США: война может сделать Тегеран именно таким, каким они не хотели его видеть, говорится в статье.Восьмого апреля США и Иран объявили о прекращении огня сроком на две недели. Первый этап переговоров прошел в Исламабаде 11–12 апреля, однако завершился безрезультатно.Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до окончания перемирия. Это произошло на фоне договоренностей о прекращении огня в Ливане. При этом Трамп отказался отменять блокаду иранских портов до заключения сделки. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, приближающимся к нему.В воскресенье агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Это решение объяснили чрезмерными требованиями Вашингтона и нереалистичными ожиданиями, а также продолжением блокады Ормузского пролива, которую Тегеран расценивает как нарушение перемирия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260421/iran-869316965.html
https://1prime.ru/20260421/iran-869344131.html
иран
тегеран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, ксир, тегеран, ормузский пролив
ИРАН, КСИР, Тегеран, Ормузский пролив
23:08 21.04.2026
 
"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана

Advance: санкции и блокада не заставят Иран уступить

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут добиться уступок от Ирана ни санкциями, ни морской блокадой, пишет Advance.
"История показывает, что государства редко отказываются от своих основных средств борьбы из-за экономического давления. Напротив, гораздо чаще происходит обратное, и под давлением они еще больше убеждаются в том, что, не дав жесткого ответа, останутся без будущего", — говорится в публикации.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
"Единственная надежда". На Западе раскрыли, что США приготовили для Ирана
07:18
Отмечается, что Тегеран располагает значительными возможностями, включая перекрытие Ормузского пролива и нанесение ударов по странам Персидского залива, что способно вызвать мировой экономический шок.
Как подчеркивает издание, на этом фоне Вашингтон опасается завершения конфликта, поскольку Иран оказался сильнее, чем предполагалось. Страна продемонстрировала свою мощь в политическом, региональном и стратегическом измерениях, что вызывает тревогу у США: война может сделать Тегеран именно таким, каким они не хотели его видеть, говорится в статье.
Восьмого апреля США и Иран объявили о прекращении огня сроком на две недели. Первый этап переговоров прошел в Исламабаде 11–12 апреля, однако завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до окончания перемирия. Это произошло на фоне договоренностей о прекращении огня в Ливане. При этом Трамп отказался отменять блокаду иранских портов до заключения сделки. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, приближающимся к нему.
В воскресенье агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Это решение объяснили чрезмерными требованиями Вашингтона и нереалистичными ожиданиями, а также продолжением блокады Ормузского пролива, которую Тегеран расценивает как нарушение перемирия.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
"Заставят подчиниться". В США поразились неожиданному удару Ирана
22:58
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ИРАНКСИРТегеранОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала