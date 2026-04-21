"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана

"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ

"Жесткий ответ". СМИ забили тревогу из-за нового хода Ирана

Соединенные Штаты не смогут добиться уступок от Ирана ни санкциями, ни морской блокадой, пишет Advance. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T23:08+0300

2026-04-21T23:08+0300

2026-04-21T23:08+0300

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут добиться уступок от Ирана ни санкциями, ни морской блокадой, пишет Advance."История показывает, что государства редко отказываются от своих основных средств борьбы из-за экономического давления. Напротив, гораздо чаще происходит обратное, и под давлением они еще больше убеждаются в том, что, не дав жесткого ответа, останутся без будущего", — говорится в публикации.Отмечается, что Тегеран располагает значительными возможностями, включая перекрытие Ормузского пролива и нанесение ударов по странам Персидского залива, что способно вызвать мировой экономический шок.Как подчеркивает издание, на этом фоне Вашингтон опасается завершения конфликта, поскольку Иран оказался сильнее, чем предполагалось. Страна продемонстрировала свою мощь в политическом, региональном и стратегическом измерениях, что вызывает тревогу у США: война может сделать Тегеран именно таким, каким они не хотели его видеть, говорится в статье.Восьмого апреля США и Иран объявили о прекращении огня сроком на две недели. Первый этап переговоров прошел в Исламабаде 11–12 апреля, однако завершился безрезультатно.Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов до окончания перемирия. Это произошло на фоне договоренностей о прекращении огня в Ливане. При этом Трамп отказался отменять блокаду иранских портов до заключения сделки. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, приближающимся к нему.В воскресенье агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. Это решение объяснили чрезмерными требованиями Вашингтона и нереалистичными ожиданиями, а также продолжением блокады Ормузского пролива, которую Тегеран расценивает как нарушение перемирия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

иран

тегеран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ксир, тегеран, ормузский пролив