Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обречены на провал". В США испугались нового шага против Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Обречены на провал". В США испугались нового шага против Ирана
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. У США нет метода, который заставил бы Иран капитулировать, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive. "Эта затея с уничтожением Ирана из-за его отказа принять наши условия — безумие. &lt;…&gt; Так еще Тегеран находится в гораздо лучшем положении, чем мы думали. И китайцы, и русские, и многие другие очень заинтересованы не только в успехе и выживании Ирана, но и в том, чтобы тот стал будущим партнером в отношении Ормузского пролива", — сказал он. По его мнению, не существует сценария, при котором один резкий шаг заставил бы Тегеран сдаться. "Иран не капитулирует. Не помогут ни кампании давления, ни военные действия, ни символические демонстрации силы. И все же американская политика продолжает искать трюк, который обеспечит быструю и решительную победу. Эти поиски обречены на провал", — подчеркнул Макгрегор. Первая встреча делегаций США и Ирана состоялась 11 апреля в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось договориться о долгосрочном разрешении конфликта из-за ряда разногласий. Согласно данным СМИ, второй раунд переговоров был назначен на 22 апреля в Исламабаде. Однако газета New York Times со ссылкой на американских чиновников отметила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был перенесен на неопределенный срок. Это связано с отсутствием ответа от Тегерана на предложения, выдвинутые Вашингтоном. Тем не менее поездку Вэнса пока не отменили, согласно информации издания.
Макгрегор: США не смогут заставить Иран капитулировать

© РИА Новости | Дым на месте удара
Дым на месте удара - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Дым на месте удара. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
