Исследование показало, сколько россияне хранят наличных
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260421/issledovanie-869315746.html
Исследование показало, сколько россияне хранят наличных
общество
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869315746.jpg?1776735986
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:46 21.04.2026
 
Исследование показало, сколько россияне хранят наличных

"Выберу.ру": почти треть россиян имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Почти треть россиян имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными держат 21% россиян, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Почти треть (29%) имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей, еще 26% хранят от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей держат 21% опрошенных, а суммы свыше 150 тысяч - лишь 9%. Наличный резерв менее 30 тысяч рублей имеют 15% участников исследования", - посчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 75 лет.
Также аналитики выяснили, где россияне предпочитают хранить свои средства. Так, большинство россиян (46%) предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов.
Еще 27% часть средств держат на счете, часть в наличных, а 11% - часть на счете, а часть также в наличных, но не в рублях, а в валюте. При этом 4% сообщили, что пользуются исключительно наличными.
Касательно целей снятия и хранения наличных, почти треть россиян (31%) используют их для подарков и для финансовой поддержки родственников, 24% берут деньги в поездки, а 18% снимают для некоторых покупок.
Отдельно аналитики выделяют новый поведенческий мотив: 22% признались, что стали чаще снимать наличные для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай проблем с оплатой картой из-за сбоев интернета.
"Россияне уже адаптировались к цифровой финансовой среде, но не спешат полностью отказываться от наличных и офлайн-инфраструктуры", - заключил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.
 
ЭкономикаОбществоФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала