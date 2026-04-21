https://1prime.ru/20260421/issledovanie-869315746.html

Исследование показало, сколько россияне хранят наличных

2026-04-21T04:46+0300

общество

экономика

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869315746.jpg?1776735986

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Почти треть россиян имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными держат 21% россиян, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Почти треть (29%) имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей, еще 26% хранят от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей держат 21% опрошенных, а суммы свыше 150 тысяч - лишь 9%. Наличный резерв менее 30 тысяч рублей имеют 15% участников исследования", - посчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 75 лет. Также аналитики выяснили, где россияне предпочитают хранить свои средства. Так, большинство россиян (46%) предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов. Еще 27% часть средств держат на счете, часть в наличных, а 11% - часть на счете, а часть также в наличных, но не в рублях, а в валюте. При этом 4% сообщили, что пользуются исключительно наличными. Касательно целей снятия и хранения наличных, почти треть россиян (31%) используют их для подарков и для финансовой поддержки родственников, 24% берут деньги в поездки, а 18% снимают для некоторых покупок. Отдельно аналитики выделяют новый поведенческий мотив: 22% признались, что стали чаще снимать наличные для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай проблем с оплатой картой из-за сбоев интернета. "Россияне уже адаптировались к цифровой финансовой среде, но не спешат полностью отказываться от наличных и офлайн-инфраструктуры", - заключил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

