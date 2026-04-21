Юрист рассказала о штрафах за шумные ремонтные работы
Юрист рассказала о штрафах за шумные ремонтные работы - 21.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за шумные ремонтные работы
Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 80 тысяч рублей за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время, сообщила РИА Новости кандидат... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T03:00+0300
2026-04-21T03:00+0300
2026-04-21T03:00+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 80 тысяч рублей за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время, сообщила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
Лахтина отметила, что в ряде регионов России законодательством установлены периоды, в которые запрещено нарушать тишину и покой граждан, в том числе при проведении ремонта. В Москве и Московской области таким периодом является время с 13.00 до 15.00.
"В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от 4 до 8 тысяч рублей; для юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей. В Московской области - для граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей", - сказала Лахтина.
При этом, по ее словам, в столице предусмотрены исключения. В частности, ограничения не распространяются на ремонтные работы в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию. Также допускаются действия, связанные с предотвращением правонарушений, ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, а также иные неотложные работы, направленные на обеспечение безопасности.
"За нарушение тишины и покоя граждан региональным законодательством об административных правонарушениях устанавливается административная ответственность", - заключила Лахтина.
Юрист рассказала о штрафах за шумные ремонтные работы
Юрист Лахтина: шумные ремонтные работы в обеденное время могут обойтись в 80 тысяч рублей
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 80 тысяч рублей за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время, сообщила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
Лахтина отметила, что в ряде регионов России законодательством установлены периоды, в которые запрещено нарушать тишину и покой граждан, в том числе при проведении ремонта. В Москве и Московской области таким периодом является время с 13.00 до 15.00.
"В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от 4 до 8 тысяч рублей; для юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей. В Московской области - для граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей", - сказала Лахтина.
При этом, по ее словам, в столице предусмотрены исключения. В частности, ограничения не распространяются на ремонтные работы в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию. Также допускаются действия, связанные с предотвращением правонарушений, ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, а также иные неотложные работы, направленные на обеспечение безопасности.
"За нарушение тишины и покоя граждан региональным законодательством об административных правонарушениях устанавливается административная ответственность", - заключила Лахтина.