Каллас вновь поднимет вопрос о кредите Киеву и санкциях против России

Каллас вновь поднимет вопрос о кредите Киеву и санкциях против России - 21.04.2026, ПРАЙМ

Каллас вновь поднимет вопрос о кредите Киеву и санкциях против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас собирается вновь поднять блокировавшиеся ранее Венгрией вопросы о кредите Киеву на 90 миллиардов евро и расширении санкций против

2026-04-21T00:24+0300

2026-04-21T00:24+0300

2026-04-21T00:24+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас собирается вновь поднять блокировавшиеся ранее Венгрией вопросы о кредите Киеву на 90 миллиардов евро и расширении санкций против России на первом после парламентских выборов в Венгрии заседании. Очередное министерское заседание пройдет в Люксембурге и традиционно будет в основном посвящено Украине и Ближнему Востоку. После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии Виктора Орбана у Брюсселя появилась надежда протащить заблокированные Будапештом решения, в частности, по украинскому финансированию, а также по 20-му пакету санкций против России. Окончательных решений на встрече во вторник пока не ждут, однако Каллас уже заявила, что собирается обсуждать "усиление станционного давления на Москву" и поддержку Украины. Латвия также намерена поднять вопрос об участии России в этом году в Венецианской биеннале. В ходе дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке глава евродипломатии собирается вновь озвучить тему санкций против израильских поселенцев и приостановке соглашения об ассоциации с Израилем. Эти вопросы ранее также блокировал Будапешт. "Пока рано говорить о решении, но после смены руководства в этой стране мы можем ожидать и смену взгляда на эти темы", - заявила Каллас накануне встречи глав МИД. Кроме того, министры планируют обсудить ситуацию в Армении, Грузии и Азербайджане, Судане и на Балканах.

венгрия

украина

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, украина, ближний восток, кая каллас, виктор орбан, ес, мид