https://1prime.ru/20260421/kallas-869340125.html
Каллас: ЕС обсуждает с странами Персидского залива санкции
Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T20:17+0300
экономика
россия
персидский залив
рф
запад
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы тесно взаимодействуем с партнёрами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество по санкциям", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
