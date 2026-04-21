Каллас: ЕС обсуждает с странами Персидского залива санкции - 21.04.2026, ПРАЙМ

Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая...

2026-04-21T20:17+0300

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы тесно взаимодействуем с партнёрами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество по санкциям", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

россия, персидский залив, рф, запад, кая каллас, ес