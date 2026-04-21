Каллас: ЕС обсуждает с странами Персидского залива санкции - 21.04.2026, ПРАЙМ
Каллас: ЕС обсуждает с странами Персидского залива санкции
2026-04-21T20:17+0300
20:17 21.04.2026
 
Каллас: ЕС обсуждает с странами Персидского залива санкции

Каллас: ЕС обсуждает с Персидским заливом сотрудничество по санкциям против Ирана и России

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы тесно взаимодействуем с партнёрами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество по санкциям", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
