Канада может помочь Европе с СПГ за счет поставок в Азию, пишут СМИ

Канада может способствовать увеличению поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из других стран за счет наращивания своего экспорта в страны Азии,... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T23:12+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Канада может способствовать увеличению поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из других стран за счет наращивания своего экспорта в страны Азии, пишет издание The Globe and Mail со ссылкой на исполнительного директора канадской энергокомпании TC Energy Франсуа Пуарье. "Канада могла бы способствовать увеличению поставок сжиженного природного газа в Европу, увеличив экспорт из Британской Колумбии в Азию", - пишет издание со ссылкой на слова Пуарье. Исполнительный директор TC Energy описывает это как эффект домино в мировой цепочке поставок, при котором Канада сосредоточится на азиатском рынке, тем самым освободив часть европейского рынка для поставок СПГ из других стран. "Во всей этой глобальной цепочке поставок есть элементы домино, и это, безусловно, помогает Западной Европе", - считает Пуарье. В июне 2025 года начались отгрузки СПГ с завода LNG Canada - первого в стране завода по производству СПГ, расположенного на западном побережье Канады. По словам Пуарье, путь от западного побережья Канады до Азии занимает восемь, а не 18 дней, как от побережья Мексиканского залива в США. Поставки СПГ в Евросоюз за первую половину апреля достигли исторического максимума для этого периода, выяснило ранее РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). При этом в Национальной ассоциации СПГ в апреле говорили о развороте тенденции: рост импорта СПГ в Европе уже сменяется снижением, в том числе из-за начавшейся конкуренции с Азией за американское сырье. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре. При этом Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

