https://1prime.ru/20260421/kartofel-869313943.html

Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России

2026-04-21T01:57+0300

бизнес

экономика

россия

руспродсоюз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869313943.jpg?1776725852

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на него в середине апреля были ниже прошлогодних показателей почти на треть, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе". "Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32,4% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в ассоциации. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли капуста со снижением на 29,3%, свекла и лук - они подешевели на 20,1%, и 17,9% соответственно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

