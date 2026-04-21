Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России
2026-04-21T01:57+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на него в середине апреля были ниже прошлогодних показателей почти на треть, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32,4% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в ассоциации.
Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли капуста со снижением на 29,3%, свекла и лук - они подешевели на 20,1%, и 17,9% соответственно.
