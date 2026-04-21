https://1prime.ru/20260421/kiev-869344840.html

Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии

Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева, сообщает... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T23:10+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева, сообщает "Газета по-украински". "Избиратель последовал за Радевым, обещавшим порядок и защиту национальных интересов. Позиция по вооруженному конфликту на Украине не радует — Радев известен своей скептической позицией по военной помощи Украине и критикой санкций", — отмечается в публикации. При этом подчеркивается, что Болгария располагает одним из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в Европе. "Теперь Радев будет формировать бюджет и решать, будут ли отправляться болгарские снаряды на Украину. Это серьезный вызов для Брюсселя. А для нас (Украины — прим.ред.) это означает сложные переговоры и поиск новых аргументов для Софии, потому что старые связи больше не работают", — указано в материале. Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. Коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева получила 44,5% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. Политик неоднократно призывал к пересмотру европейского подхода к спецоперации России на Украине и к возвращению к дипломатическим методам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

