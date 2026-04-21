Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/kiev-869344840.html
Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии
Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии - 21.04.2026, ПРАЙМ
Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии
Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева, сообщает... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T23:10+0300
2026-04-21T23:10+0300
мировая экономика
украина
болгария
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева, сообщает "Газета по-украински". "Избиратель последовал за Радевым, обещавшим порядок и защиту национальных интересов. Позиция по вооруженному конфликту на Украине не радует — Радев известен своей скептической позицией по военной помощи Украине и критикой санкций", — отмечается в публикации. При этом подчеркивается, что Болгария располагает одним из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в Европе. "Теперь Радев будет формировать бюджет и решать, будут ли отправляться болгарские снаряды на Украину. Это серьезный вызов для Брюсселя. А для нас (Украины — прим.ред.) это означает сложные переговоры и поиск новых аргументов для Софии, потому что старые связи больше не работают", — указано в материале. Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. Коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева получила 44,5% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. Политик неоднократно призывал к пересмотру европейского подхода к спецоперации России на Украине и к возвращению к дипломатическим методам.
украина
болгария
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, болгария, киев
Мировая экономика, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, Киев
23:10 21.04.2026
 
Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии

На Украине испугались, что победа Радева на выборах грозит нехваткой оружия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева, сообщает "Газета по-украински".
"Избиратель последовал за Радевым, обещавшим порядок и защиту национальных интересов. Позиция по вооруженному конфликту на Украине не радует — Радев известен своей скептической позицией по военной помощи Украине и критикой санкций", — отмечается в публикации.
При этом подчеркивается, что Болгария располагает одним из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в Европе.
"Теперь Радев будет формировать бюджет и решать, будут ли отправляться болгарские снаряды на Украину. Это серьезный вызов для Брюсселя. А для нас (Украины — прим.ред.) это означает сложные переговоры и поиск новых аргументов для Софии, потому что старые связи больше не работают", — указано в материале.
Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. Коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева получила 44,5% голосов по итогам подсчета 100% протоколов.
Политик неоднократно призывал к пересмотру европейского подхода к спецоперации России на Украине и к возвращению к дипломатическим методам.
 
Мировая экономикаУКРАИНАБОЛГАРИЯКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала