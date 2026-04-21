Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии
Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева на выборах может привести к дефициту вооружений для Киева, сообщает "Газета по-украински". "Избиратель последовал за Радевым, обещавшим порядок и защиту национальных интересов. Позиция по вооруженному конфликту на Украине не радует — Радев известен своей скептической позицией по военной помощи Украине и критикой санкций", — отмечается в публикации. При этом подчеркивается, что Болгария располагает одним из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в Европе. "Теперь Радев будет формировать бюджет и решать, будут ли отправляться болгарские снаряды на Украину. Это серьезный вызов для Брюсселя. А для нас (Украины — прим.ред.) это означает сложные переговоры и поиск новых аргументов для Софии, потому что старые связи больше не работают", — указано в материале. Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. Коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева получила 44,5% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. Политик неоднократно призывал к пересмотру европейского подхода к спецоперации России на Украине и к возвращению к дипломатическим методам.
На Украине испугались, что победа Радева на выборах грозит нехваткой оружия