Китай в марте не покупал мороженое в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Китай в марте не покупал мороженое в России
Китай в марте не покупал мороженое в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Китай в марте не покупал мороженое в России
Китай в марте этого года снова поставил на паузу импорт мороженого из России, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T19:34+0300
2026-04-21T19:34+0300
экономика
мировая экономика
китай
франция
южная корея
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте этого года снова поставил на паузу импорт мороженого из России, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. В предыдущие разы поставок не было в январе, а также в декабре и сентябре прошлого года. При этом за февраль стоимость поставок составила 48,1 тысячи долларов. Таким образом, по итогам первого квартала этого года объем китайского импорта снизился в 26,9 раза - с 1,3 миллиона долларов годом ранее. Всего за прошлый год китайцы приобрели у россиян мороженого на 2,3 миллиона долларов. За март КНР в общей сложности импортировала этого холодного лакомства на 14 миллионов долларов. Больше всего - из Франции (на 9,3 миллиона долларов), Южной Кореи (на 1,4 миллиона), Новой Зеландии (на 1,1 миллиона), Японии (на 756 тысяч) и Австралии (на 477 тысяч долларов).
китай
франция
южная корея
мировая экономика, китай, франция, южная корея
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
19:34 21.04.2026
 
Китай в марте не покупал мороженое в России

Китай в марте снова поставил на паузу импорт мороженого из РФ

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте этого года снова поставил на паузу импорт мороженого из России, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
В предыдущие разы поставок не было в январе, а также в декабре и сентябре прошлого года.
При этом за февраль стоимость поставок составила 48,1 тысячи долларов. Таким образом, по итогам первого квартала этого года объем китайского импорта снизился в 26,9 раза - с 1,3 миллиона долларов годом ранее.
Всего за прошлый год китайцы приобрели у россиян мороженого на 2,3 миллиона долларов.
За март КНР в общей сложности импортировала этого холодного лакомства на 14 миллионов долларов. Больше всего - из Франции (на 9,3 миллиона долларов), Южной Кореи (на 1,4 миллиона), Новой Зеландии (на 1,1 миллиона), Японии (на 756 тысяч) и Австралии (на 477 тысяч долларов).
Российские поставки рыбы в Китай за I квартал выросли на 46 процентов
15:08
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙФРАНЦИЯЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
