Китай в марте не покупал мороженое в России

2026-04-21T19:34+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Китай в марте этого года снова поставил на паузу импорт мороженого из России, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. В предыдущие разы поставок не было в январе, а также в декабре и сентябре прошлого года. При этом за февраль стоимость поставок составила 48,1 тысячи долларов. Таким образом, по итогам первого квартала этого года объем китайского импорта снизился в 26,9 раза - с 1,3 миллиона долларов годом ранее. Всего за прошлый год китайцы приобрели у россиян мороженого на 2,3 миллиона долларов. За март КНР в общей сложности импортировала этого холодного лакомства на 14 миллионов долларов. Больше всего - из Франции (на 9,3 миллиона долларов), Южной Кореи (на 1,4 миллиона), Новой Зеландии (на 1,1 миллиона), Японии (на 756 тысяч) и Австралии (на 477 тысяч долларов).

