Исследование показало, как компании удерживают лучших сотрудников - 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T06:16+0300
2026-04-21T06:34+0300
06:16 21.04.2026 (обновлено: 06:34 21.04.2026)
 
Исследование показало, как компании удерживают лучших сотрудников

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Компании в России чаще всего удерживают ценных сотрудников с помощью индексации заработной платы, следует из результатов исследования hh.ru, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Наиболее распространенной практикой остается индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа)", - сказано в исследовании.
По оценке руководителей российских компаний, индексация заработной платы сохраняет статус не только самого популярного, но и наиболее эффективного инструмента. Согласно исследованию, среди других востребованных мер - программы адаптации для новых сотрудников (35%) и реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%).
Кроме того, часть работодателей дополнительно поощряет достижения сотрудников, причем не только финансово, но и символически. Так, это могут быть публичная похвала, доска почета, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Некоторые компании (29%) также стремятся удерживать персонал за счет перехода к более прозрачной и понятной системе оплаты труда.
Исследование hh.ru среди работодателей России проходил с 6 по 20 марта.
 
