В Госдуме прокомментировали законопроект о криптовалюте в России

В Госдуме прокомментировали законопроект о криптовалюте в России - 21.04.2026, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали законопроект о криптовалюте в России

Регулирование криптовалюты в России позволит ввести ее в цивилизованное русло, заявил журналистам заместитель председателя Госдумы по бюджету и налогам Каплан... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T17:10+0300

2026-04-21T17:10+0300

2026-04-21T17:10+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Регулирование криптовалюты в России позволит ввести ее в цивилизованное русло, заявил журналистам заместитель председателя Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, комментируя принятие в первом чтении законопроекта "О цифровой валюте и цифровых правах". Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри России, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. При этом определяется круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав. "Мы не запрещаем криптовалюту, мы вводим ее в цивилизованное русло, где права людей защищены, а государство видит движение капитала. Это правильный, взвешенный подход", – сказал Панеш. При этом он обратил внимание, что рынок цифровых активов в России существовал в серой зоне, это создавало риски и для граждан, и для экономики. "Теперь мы чётко определяем: цифровая валюта – это имущество. А значит, её можно защищать в суде, включать в конкурсную массу при банкротстве, учитывать при разводах. Это важнейший шаг для правовой защиты миллионов людей, которые уже владеют такими активами", - считает зампред бюджетного комитета. "При этом мы запрещаем использовать криптовалюту как средство платежа внутри страны – за товары, услуги, работу. У нас есть национальная валюта – рубль, и она должна оставаться единственным законным средством расчёта. Но для внешней торговли делаем исключение", - подчеркнул Панеш. Это, по словам депутата, позволяет российским компаниям рассчитываться криптовалютой с зарубежными контрагентами в обход санкционных ограничений. "Фактически мы создаём легальный инструмент для трансграничных расчетов", - заметил он. Ключевая новация – допуск на рынок только лицензированных профессиональных участников под надзором Банка России. "Никаких анонимных обменников и "черных" брокеров. Биржи, брокеры, депозитарии получают лицензии, а Центробанк следит за их соблюдением. Оборот через подпольные площадки автоматически попадает под риск блокировки и потери средств", - сказал Панеш. Кроме того, неквалифицированные инвесторы смогут совершать операции в ограниченном объеме, что защищает обычных людей от потери всех сбережений на волатильном рынке. "Для опытных игроков с подтвержденным статусом порог входа снижаться не будет", - отметил он. "Отдельно хочу сказать о майнинге. Теперь это легальная деятельность, но с четкими правилами: использование только российской инфраструктуры, учёт оборудования и произведенной валюты", - добавил парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума, банк россия