На Западе внезапно отреагировали на ультиматум Мадьяра Зеленскому

Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра Владимиру Зеленскому в вопросе снятия вето на кредит в 90 миллиардов евро стал плохим сигналом для...

2026-04-21T10:21+0300

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ультиматум будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра Владимиру Зеленскому в вопросе снятия вето на кредит в 90 миллиардов евро стал плохим сигналом для Европы, пишет Independent. "Именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями. Брюссель открыто праздновал уход самого "обструкционистского" лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце "нелиберальной демократии" в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее", — говорится в публикации.Издание напомнило, что Мадьяр заявил о готовности снять венгерское вето на критически важный для Владимира Зеленского кредит, но с условием возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".Проигрыш партии Виктора Орбана на выборах многие восприняли как разворот Будапешта от Москвы. Однако позиция Мадьяра по вопросам энергетики и Украины указывает на более тонкую линию сближения — такую, которая может сыграть на руку России, пишет издание.Вчера, отвечая на вопросы журналистов, венгерский политик призвал Украину сдержать свое обещание и открыть транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба". Мадьяр отметил, что он не допустит никакого шантажа в этом вопросе.Будапешт заблокировал кредит Киеву в конце февраля. Власти страны обосновали это приостановкой работы трубопровода. Они обвинили Украину в давлении на Венгрию перед выборами в парламент, перестали поставлять Киеву дизельное топливо и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций.

