Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны - 21.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260421/maks-869339816.html
Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны
Названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в... | 21.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Макса". "Наименования Мах и "Макс" равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта", - говорится в комментарии пресс-службы. Отмечается, что международное название необходимо, так как мессенджер развивается также на зарубежных рынках. Ранее корреспондент РИА Новости заметил, что онлайн-платформа Мах сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте. Однако, в App Store название осталось прежним - на английском языке. На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
Технологии, RuStore
20:09 21.04.2026
 
Названия мессенджера "Макс" и Мах равнозначны

В "Максе" заявили, что названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Названия онлайн-платформы "Макс" и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Макса".
"Наименования Мах и "Макс" равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта", - говорится в комментарии пресс-службы.
Отмечается, что международное название необходимо, так как мессенджер развивается также на зарубежных рынках.
Ранее корреспондент РИА Новости заметил, что онлайн-платформа Мах сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте. Однако, в App Store название осталось прежним - на английском языке.
На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
