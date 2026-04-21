Цивилев: фирмы в России сохраняют интерес к энергетическим проектам в Ливии - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260421/minenergo-869341776.html
Цивилев: фирмы в России сохраняют интерес к энергетическим проектам в Ливии
экономика
россия
ливия
рф
москва
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0f/869192416_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_06d089af0a48ddee093f5892b6c11086.jpg
https://1prime.ru/20260421/kallas-869340125.html
ливия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0f/869192416_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_8e2a9c536158fc3f3f60f29d429b4342.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:13 21.04.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Компании в РФ сохраняют интерес к участию в энергетических проектах в Ливии, сообщает Минэнерго со ссылкой на слова главы министерства Сергея Цивилева.
Ведомство отметило, что Цивилев и министр транспорта Ливии Мохамед аль-Шахуби провели переговоры в Москве и обсудили обсудили подготовку к возобновлению работы российско-ливийской МПК.
"Сергей Цивилев отметил, что российские организации сохраняют интерес к участию в энергетических проектах в Ливии. Также обсуждались возможности поставок российской зерновой и масложировой продукции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что во встрече также приняли участие представители федеральных органов власти и бизнеса. Отдельно была затронута тема инвестиционного сотрудничества. Ливийская сторона презентовала работу Ливийского инвестиционного фонда.
"Мы с коллегой господином Шахуби подтвердили обоюдный настрой на скорейшее возобновление работы межправкомиссии. Это ключевой механизм для вывода нашего торгово-экономического и инвестиционного партнерства на новый уровень. Российские компании обладают большими компетенциями в энергетике, и мы готовы предложить Ливии самые современные решения", - отметил Цивилев.
Уточняется, что в ближайшее время стороны направят друг другу предложения по составу и регламенту работы рабочих групп, а также проект дорожной карты по ключевым направлениям сотрудничества.
ЭкономикаРОССИЯЛИВИЯРФМОСКВАСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала