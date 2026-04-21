Цивилев: фирмы в России сохраняют интерес к энергетическим проектам в Ливии

2026-04-21T21:13+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Компании в РФ сохраняют интерес к участию в энергетических проектах в Ливии, сообщает Минэнерго со ссылкой на слова главы министерства Сергея Цивилева. Ведомство отметило, что Цивилев и министр транспорта Ливии Мохамед аль-Шахуби провели переговоры в Москве и обсудили обсудили подготовку к возобновлению работы российско-ливийской МПК. "Сергей Цивилев отметил, что российские организации сохраняют интерес к участию в энергетических проектах в Ливии. Также обсуждались возможности поставок российской зерновой и масложировой продукции", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что во встрече также приняли участие представители федеральных органов власти и бизнеса. Отдельно была затронута тема инвестиционного сотрудничества. Ливийская сторона презентовала работу Ливийского инвестиционного фонда. "Мы с коллегой господином Шахуби подтвердили обоюдный настрой на скорейшее возобновление работы межправкомиссии. Это ключевой механизм для вывода нашего торгово-экономического и инвестиционного партнерства на новый уровень. Российские компании обладают большими компетенциями в энергетике, и мы готовы предложить Ливии самые современные решения", - отметил Цивилев. Уточняется, что в ближайшее время стороны направят друг другу предложения по составу и регламенту работы рабочих групп, а также проект дорожной карты по ключевым направлениям сотрудничества.

https://1prime.ru/20260421/kallas-869340125.html

