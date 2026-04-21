Минфин получил много вопросов по регулированию рынка криптовалют - 21.04.2026, ПРАЙМ
Минфин получил много вопросов по регулированию рынка криптовалют
15:19 21.04.2026
 
Минфин получил много вопросов по регулированию рынка криптовалют

Чебесков: Минфин РФ получает много вопросов по регулированию рынка криптовалют

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Минфин России в ходе обсуждения с участниками рынка пакета законопроектов, регулирующих обращение криптовалют в России, получает большой спектр вопросов, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Очень большой спектр вопросов. Очень сильно зависит от того, с кем разговариваешь: если это существующие участники рынка - есть одно мнение, если это иностранная инфраструктура - у них другое мнение, другие запросы. Если это банки и финансовые институты, которые планируют участвовать на этом рынке, на уже регулируемом рынке, у них третье мнение. У граждан - четвертое", - рассказал он.
"У каждого из федеральных органов исполнительной власти тоже свое мнение, естественно. Правоохранительные органы - у них своя точка зрения. Из-за того, что это действительно комплексное регулирование. Как вы, наверное, знаете, по налогам тоже внесены пока только в правительство изменения в Налоговый кодекс, которые будут сопровождать", - продолжил он.
По его словам, Минфин РФ рассчитывает на то, что и меры ответственности будут приняты. "Потому что регулирование работает, когда есть ответственность за несоблюдение этого регулирования. Когда ответственности нет за несоблюдение, то регулирование не так эффективно. Поэтому тут комплексный вопрос", - отметил он.
"У нас есть определенные замечания от других ФОИВ, конечно, которые мы тоже будем учитывать. Поэтому определенные доработки, конечно, будут", - сказал он.
Правительство 30 марта одобрило пакет законопроектов, регулирующих обращение криптовалют в России, и 1 апреля внесло его в Госдуму.
