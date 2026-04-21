Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары

2026-04-21T13:22+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Отсрочка по уплате НДС на импортные товары для ряда компаний позволит им высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие, сообщает Минфин РФ. Президент России подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года включительно эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары. "Указ "О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики" направлен на стимулирование предпринимательства, расширение практики таможенного мониторинга и развитие института уполномоченного экономического оператора", - говорится на сайте Минфина. Министерство указывает, что ряду импортеров предоставлена возможность применять отсрочку по уплате НДС до трех месяцев. Воспользоваться такой льготой могут организации на общей системе налогообложения, участвующие в эксперименте по таможенному мониторингу и включенные в перечень уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики. Чтобы получить отсрочку, компании должны будут предоставить генеральное обеспечение в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, пояснили в Минфине. "Отсрочку предоставят, если у бизнеса нет задолженности по уплате таможенных платежей, пошлин, процентов и пеней, а также неуплаченных в срок административных штрафов и производств о банкротстве. Кроме того, в отношении руководителей должны отсутствовать возбужденные уголовные дела, предварительное расследование по которым относится к компетенции таможенных органов", - указывает министерство. Отсрочка по уплате НДС позволит организациям высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие. Эксперимент будет способствовать развитию практики добросовестного ведения бизнеса и "обелению" экономики за счет увеличения объема таможенного декларирования иностранных товаров в РФ, подчеркнули в Минфине. Таможенный мониторинг представляет собой механизм, ориентированный на диалог между бизнесом и государством, при котором государство оценивает деятельность участника внешнеэкономической деятельности и предупреждает его о потенциальных рисках, которые впоследствии могут привести к негативным эффектам в виде юридических или экономических санкций, разъясняет на своем на сайте Федеральная таможенная служба.

