Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары
Отсрочка по уплате НДС на импортные товары для ряда компаний позволит им высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие, сообщает Минфин...
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Отсрочка по уплате НДС на импортные товары для ряда компаний позволит им высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие, сообщает Минфин РФ. Президент России подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года включительно эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары. "Указ "О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики" направлен на стимулирование предпринимательства, расширение практики таможенного мониторинга и развитие института уполномоченного экономического оператора", - говорится на сайте Минфина. Министерство указывает, что ряду импортеров предоставлена возможность применять отсрочку по уплате НДС до трех месяцев. Воспользоваться такой льготой могут организации на общей системе налогообложения, участвующие в эксперименте по таможенному мониторингу и включенные в перечень уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики. Чтобы получить отсрочку, компании должны будут предоставить генеральное обеспечение в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, пояснили в Минфине. "Отсрочку предоставят, если у бизнеса нет задолженности по уплате таможенных платежей, пошлин, процентов и пеней, а также неуплаченных в срок административных штрафов и производств о банкротстве. Кроме того, в отношении руководителей должны отсутствовать возбужденные уголовные дела, предварительное расследование по которым относится к компетенции таможенных органов", - указывает министерство. Отсрочка по уплате НДС позволит организациям высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие. Эксперимент будет способствовать развитию практики добросовестного ведения бизнеса и "обелению" экономики за счет увеличения объема таможенного декларирования иностранных товаров в РФ, подчеркнули в Минфине. Таможенный мониторинг представляет собой механизм, ориентированный на диалог между бизнесом и государством, при котором государство оценивает деятельность участника внешнеэкономической деятельности и предупреждает его о потенциальных рисках, которые впоследствии могут привести к негативным эффектам в виде юридических или экономических санкций, разъясняет на своем на сайте Федеральная таможенная служба.
https://1prime.ru/20260420/gosduma-869302182.html
https://1prime.ru/20260415/nds-869176643.html
https://1prime.ru/20260415/tsentrobank-869188278.html
Минфин: отсрочка НДС на импортные товары позволит компаниям высвободить оборотные средства
В ГД рекомендовали исключить возможности возмещения НДС за счет бюджета
В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"
Эффект переноса повышения НДС в цены в марте снизился, сообщил ЦБ