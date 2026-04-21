Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/minfin-869325366.html
Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары
Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары - 21.04.2026, ПРАЙМ
Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары
Отсрочка по уплате НДС на импортные товары для ряда компаний позволит им высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие, сообщает Минфин... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T13:22+0300
2026-04-21T13:22+0300
россия
финансы
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd5cece630942c48da69fe435005e92a.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Отсрочка по уплате НДС на импортные товары для ряда компаний позволит им высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие, сообщает Минфин РФ. Президент России подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года включительно эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары. "Указ "О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики" направлен на стимулирование предпринимательства, расширение практики таможенного мониторинга и развитие института уполномоченного экономического оператора", - говорится на сайте Минфина. Министерство указывает, что ряду импортеров предоставлена возможность применять отсрочку по уплате НДС до трех месяцев. Воспользоваться такой льготой могут организации на общей системе налогообложения, участвующие в эксперименте по таможенному мониторингу и включенные в перечень уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики. Чтобы получить отсрочку, компании должны будут предоставить генеральное обеспечение в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, пояснили в Минфине. "Отсрочку предоставят, если у бизнеса нет задолженности по уплате таможенных платежей, пошлин, процентов и пеней, а также неуплаченных в срок административных штрафов и производств о банкротстве. Кроме того, в отношении руководителей должны отсутствовать возбужденные уголовные дела, предварительное расследование по которым относится к компетенции таможенных органов", - указывает министерство. Отсрочка по уплате НДС позволит организациям высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие. Эксперимент будет способствовать развитию практики добросовестного ведения бизнеса и "обелению" экономики за счет увеличения объема таможенного декларирования иностранных товаров в РФ, подчеркнули в Минфине. Таможенный мониторинг представляет собой механизм, ориентированный на диалог между бизнесом и государством, при котором государство оценивает деятельность участника внешнеэкономической деятельности и предупреждает его о потенциальных рисках, которые впоследствии могут привести к негативным эффектам в виде юридических или экономических санкций, разъясняет на своем на сайте Федеральная таможенная служба.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3400da8f0a714d514c931a5371bea576.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Минфин
13:22 21.04.2026
 
Минфин России рассказал, зачем нужна отсрочка по НДС на импортные товары

Минфин: отсрочка НДС на импортные товары позволит компаниям высвободить оборотные средства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Отсрочка по уплате НДС на импортные товары для ряда компаний позволит им высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие, сообщает Минфин РФ.
Президент России подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года включительно эксперимент по предоставлению ряду компаний отсрочки уплаты НДС на ввозимые в Россию товары.
"Указ "О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики" направлен на стимулирование предпринимательства, расширение практики таможенного мониторинга и развитие института уполномоченного экономического оператора", - говорится на сайте Минфина.
Министерство указывает, что ряду импортеров предоставлена возможность применять отсрочку по уплате НДС до трех месяцев.
Воспользоваться такой льготой могут организации на общей системе налогообложения, участвующие в эксперименте по таможенному мониторингу и включенные в перечень уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики.
Чтобы получить отсрочку, компании должны будут предоставить генеральное обеспечение в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, пояснили в Минфине.
"Отсрочку предоставят, если у бизнеса нет задолженности по уплате таможенных платежей, пошлин, процентов и пеней, а также неуплаченных в срок административных штрафов и производств о банкротстве. Кроме того, в отношении руководителей должны отсутствовать возбужденные уголовные дела, предварительное расследование по которым относится к компетенции таможенных органов", - указывает министерство.
Отсрочка по уплате НДС позволит организациям высвободить оборотные средства, что будет стимулировать их развитие. Эксперимент будет способствовать развитию практики добросовестного ведения бизнеса и "обелению" экономики за счет увеличения объема таможенного декларирования иностранных товаров в РФ, подчеркнули в Минфине.
Таможенный мониторинг представляет собой механизм, ориентированный на диалог между бизнесом и государством, при котором государство оценивает деятельность участника внешнеэкономической деятельности и предупреждает его о потенциальных рисках, которые впоследствии могут привести к негативным эффектам в виде юридических или экономических санкций, разъясняет на своем на сайте Федеральная таможенная служба.
РОССИЯФинансыРФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала