Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь нет - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260421/minpromtorg-869334607.html
Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь нет
Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь нет
2026-04-21T18:41+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864452554_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c74d9626722876d89f8f01e5cc797031.jpg
https://1prime.ru/20260411/alkogol-869077288.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864452554_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_72b24d50c10921d2d4ec6f1cf45c0be1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
18:41 21.04.2026
 
Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь нет

Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь помимо вина пока нет

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Мужчина у стенда с вином. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 21 мар - ПРАЙМ. Планов расширить проект "российской полки" на алкоголь помимо вина пока нет, пояснил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"Сначала надо принять основной законопроект, все же у нас фокус направлен на него. Из алкогольной продукции там только вино с долей 20%, с возможностью её последующего увеличения актом правительства РФ. Но мы, конечно, начнем с 20% и посмотрим, как рынок сработает. Пока конкретных планов по расширению (перечня "российской полки" - ред.) на иные виды алкоголя нет", - сказал Чекушов.
Ранее замглавы Минпромторга РФ сообщал в интервью РИА Новости, что косметика, бытовая химия и парфюмерия, как ожидается, станут первыми категориями, которых коснется проект "о российской полке".
Минпромторг РФ в 2025 году подготовил законопроект "о российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Ожидается, что законопроект вступит в силу до 1 марта 2027 года.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала