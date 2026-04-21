Минпромторг: планов расширить проект "российской полки" на алкоголь нет

2026-04-21T18:41+0300

ТАШКЕНТ, 21 мар - ПРАЙМ. Планов расширить проект "российской полки" на алкоголь помимо вина пока нет, пояснил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия". "Сначала надо принять основной законопроект, все же у нас фокус направлен на него. Из алкогольной продукции там только вино с долей 20%, с возможностью её последующего увеличения актом правительства РФ. Но мы, конечно, начнем с 20% и посмотрим, как рынок сработает. Пока конкретных планов по расширению (перечня "российской полки" - ред.) на иные виды алкоголя нет", - сказал Чекушов. Ранее замглавы Минпромторга РФ сообщал в интервью РИА Новости, что косметика, бытовая химия и парфюмерия, как ожидается, станут первыми категориями, которых коснется проект "о российской полке". Минпромторг РФ в 2025 году подготовил законопроект "о российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Ожидается, что законопроект вступит в силу до 1 марта 2027 года.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

